Tesla'nın Süper Kamyonu Semi, Onlarca Ön Sipariş Aldı

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve 2019 yılında yollara çıkması beklenen Tesla'nın yeni süper kamyonu Semi için ön sipariş süreci yoğun bir şekilde devam ediyor.

Tesla, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği bir lansmanla birlikte bir süper spor araba bir de nakliye işleri için oldukça güzel özelliklere sahip kamyon tanıtmıştı. Daha sonra yaklaşık iki hafta önce bu nakliye aracı, 150 bin dolar etiket fiyatıyla satışa sunulmuştu. Ancak sipariş için belirli bir miktar para yatırmak gerekiyordu.

Son olarak Dünyanın en büyük bira üreticilerinden Budweiser'in imalatçısı olan Anheuser-Busch, 40 Tesla Semi siparişi verdiklerini duyurdu. Her rezervasyon için 5.000 dolarlık bir depozito ödenmesi gerekiyor, bu yüzden şu anda Tesla'nın banka hesabına adı geçen şirket tarafından 200 bin dolar girdi. Hem de 2019 yılında teslim edilecek kamyonlar için. Diğer yandan daha sonra yaklaşık 6 milyon dolar kadar Tesla'nın kasasına para girecek.

Tesla Semi, geçtiğimiz ay tanıtılmasından bu yana yukarıda da belirttiğimiz gibi birçok ön sipariş alıyor. Zira geçtiğimiz günlerde ABD'li parakende devi Walmart, 15 kamyon siparişini verdiklerini açıklamıştı. Bununla birlikte JB Hunt Transport Services de Tesla'nın kamyonlarından sipariş verdiklerini duyurmuştu. Takip eden günlerde Ryder, DHL ve Kanadalı süpermarket zinciri Loblow da dahil olmak üzere birçok dev şirket ön sipariş vermişti.

Bu dev şirketlerin elbette Tesla Semi'yi seçmesinin temel nedeni vaadedilen iki yıl içindeki 200 bin dolarlık kar. Diğer yandan sağlam bir otonom sürüş yeteneği, sermaye sahipleri tarafından her zaman bir yük olarak görülen işçilerin sayısındaki azalmayı da sağlayabilir. Elbette diğer birçok sebep de öne sürülebilir; zira Anheuser-Busch Tesla Semi ile ilgili yaptığı açıklamalarda, bu satın alımın, "çevresel etkiyi azaltmak ve operasyonların verimliliğini artırmak üzere son teknolojiyi kullanmak için şirket çapında bir stratejinin parçası" olduğunu açıkladı. Diğer yandan geçtiğimiz yıl Budweiser, Colorado'da bira transferi için Uber'in otonom kamyonlarını kullanan ilk şirketlerden birisi olmuştu.