Tesla'nın Süper Şarj İstasyonları Türkiye'ye Geliyor!

Tesla, elektrikli otomobilleri için tasarlardığı süper şarj istasyonlarını önümüzdeki sene ülkemize kuracak.

Otomobil sektörüne bir anda ağırlığını koyan Tesla, yavaş yavaş ibreyi elektrikli otomobillere doğru da çevirmeye başlıyor. Yeni modeller üretmeye devame eden Tesla, araçlarını satışa sunduğu pazarı da her geçen gün genişletmekte.

Bu bağlamda araçların ''yakıt'' ihtiyacını karşılayacak süper şarj istasyonlarını da arttıracak olan Tesla, 2017 yılı için planladığı süper şarj istasyonları haritasını web sitesinde paylaşmış durumda. Bu haritaya göre Tesla'nın süper şarj istasyonları, önümüzdeki yıl ülkemizde de olacak.

Aslında Tesla'nın 2016 planlamasında da Türkiye şarj istasyonları kurulacak ülkeler arasında gösterilmekteydi, fakat durum öyle olmamıştı.

Bakalım 2017 yılında Tesla bu kez planladığı şarj istasyonlarını ülkemize kuracak mı?