Tesla'nın Tam Elektrikli Kamyonu İlk Kez Görüntülendi!

Tesla'nın lojistik alanındaki atılımlarından birisi olacak olan tam elektrikli çekici, yakın zamanda ortaya çıkacak.

Bu ayın sonlarına doğru Elon Musk tarafından şirketi Tesla'da tanıtılacak olan kamyon ile ilgili olarak çok az şey biliyoruz ancak ortaya çıkan bu fotoğraflar kamyon hakkında iyi bir fikir sunuyor.

Dün Reddit'te ortaya çıkan fotoğraf, kısa bir süre geçtikten sonra kaldırılmasına rağmen başka bir kullanıcının aldığı ekran görüntüsünü paylaşması sayesinde internetin bu durumdan haberi olabildi. Fotoğraftan anlayabildiğimiz şeyler sınırlı olsa da estetikle ilgili olarak oldukça fikir kazandırıyor.

Gümüş renkli sürücü kabininin sağ tarafını açığa çıkaran fotoğraf, mavimsi aksan renklerinin aracın önünden arkasına kadar uzandığını da gösteriyor. Yeri belirtilmemiş olsa da California'da bir taşıyıcı üzerinde yer aldığı başka bir Redditor tarafından iddia ediliyor.

Elektrikli çekiciler, uzun mesafe tek seferlik yolculukları yapmakta dizel olanlara kıyasla geride kalsalar da Tesla'nın bu versiyonla amacı, kısa mesafe yolculukların maliyetlerini mümkün olduğunca düşürmek ve sürücüler için işi daha keyifli hale getirmek. Daha önce Reuters tarafından yapılan rapora göre araç yarı-otonom sistemlerle donanmış şekilde gelecek ve tek şarjla 320-480 kilometlerik bir menzile sahip olacak.