Tesla'nın tam otonom sürüş özelliği için şimdiden 3000 dolar ödeyen müşteriler hayal kırıklığına uğrayabilir. Tesla'nın tam otonom sürüş teknolojisi henüz hazır değil.

Tesla'nın otopilot çalışmaları iyi gitmiyor. Geçen ay yaşanan ölümlü kazanın ardından, otopilot ile ilgili çalışmalar sekteye uğrayabilir. Şerit takip ve adaptif hız sabitleme sistemlerini içeren otopilot için 5000 dolar talep eden Tesla, "Tam Otonom Sürüş Yeteneği" adında bir özelliği bu fiyata ek olarak 3000 dolara satıyor. Tesla'nın internet sayfasında sadece gideceğiniz yeri yazmanızın yeterli olacağı iddia edilen bu özellik, henüz kullanıma açılmış değil.

Tesla'nın sayfasında tam otonom sürüş özelliğinin neden aktif olmadığının açıklaması ise, "devletlerin getireceği regülasyonlar" olarak belirtiliyor. Ancak sorun şu ki, Tesla henüz bu teknolojiyi geliştirmiş durumda değil. Üstelik uzmanlar Tesla araçlarında bulunan şu anki donanımın, yıllar sonra gelecek bu özellik için yeterli olmayacağını iddia ediyor.

Tesla'nın ön sipariş yöntemini sıkça kullandığını görüyoruz. Bu ön siparişlerde oldukça iyimser teslimat tarihleri ön gören Tesla, çoğu zaman bu hedeflerine ulaşamıyor. Tam otonom sürüş için ekstra 3000 dolar ödeme alan Tesla, ne zaman aktif olacağı belli olmayan bir teknolojiyi bu şekilde satıyor.

Waymo, Uber ve GM'nin aksine "lidar" teknolojisini kullanmayan Tesla'nın otonom sistemi, uzmanlara göre bahsettiğimiz şirketlerden çok daha geride. Tesla CEO'su Elon Musk, lidar sisteminin otonom araçlar için gereksiz olduğunu, sadece kamera ve radarların yeterli olduğunu belirtmişti. Ancak otonom araç endüstrisinde yer alan birçok kişi, bu teknolojide lidar'ın büyük bir rolü olduğunu iddia ediyor. Tesla'nın otonom sisteminin tek eksiği "maalesef" bu değil.

Waymo ve GM'in Cruise otonom araçları; güçlü birer ana bilgisayar, yedek fren ve direksiyon sistemleri ve yedek güç kaynaklarına sahip. Sistemdeki olası bir arızada riski en aza indiren bu teknolojiler, Tesla araçlarında henüz bulunmuyor. Nvidia'nın Drive PX 2 kartından gücünü alan Tesla'nın başka bir donanımı bulunmuyor.

Tesla ise, araçlarının tam otonom sürüşe hazır olduğunu; yazılımın ise geliştirilmekte olduğunu söylüyor. Bu sisteme ilk sahip olmak isteyen kullanıcılardan ek olarak 3000 dolar talep eden Tesla, bu özelliği yakın bir zamanda sunamayacak gibi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla hayal mi satıyor, yoksa otonom sürüş özelliği herhangi bir gerçeklik temeline dayanıyor mu?