Tesla’nın Türkiye Tedarikçisi Belli Oldu

Tesla ile yaptığı anlaşmaya göre “Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ”, hızlı elektrikli şarj istasyonu “Supercharger” ürünlerinin Türkiye'de montajını ve bakımını üstlendi.

Gersan Elektrik Ticaret Pazarlama Müdürü Mustafa Serdar Şalcı, Tesla ile geçen ay imzaladığı açıklanan gizlilik anlaşmasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Şimdilik iş birliğinin sadece Tesla'nın elektrikli şarj istasyonu “Supercharger” orijinal ürünlerinin Türkiye'de montajını ve devreye alınmasını kapsadığını söyledi. Ayrıca Gersan Elektrik Ticaret firmasının, gelecekte Tesla Şarj ürünlerini üretmek ve kendi ürünlerini Tesla’nın ürünleriyle uyumlu hale getirmek için hedefleri olduğuna da değindi.

Tesla Supercharger ürünlerinin montajı sırasında ürünlerin teknolojisi hakında da bilgi sahibi olacaklarını vurgulayan Şalcı yaptığı açıklamada, ”Tesla'nın hızlı elektrikli şarj istasyonu Supercharger ürünlerinin montajı ve devreye alınması hizmeti vermek üzere gizlilik anlaşması imzaladık. Şu an için süreçle ilgili sadece montaj kısmında yer alıyoruz. Ancak deneyim kazandıkça, Tesla şarj ürünlerinin üretilmesi ve kendi ürünlerimizin Tesla araçlarına daha uyumlu hale getirilmesinin koordinasyonu için temaslarımız sürecek. Bu süreci güzel atlatırsak istediğimiz anlaşmayı yapabileceğimizi düşünüyorum.” dedi.

Gersan Elektrik Ticaret firmasının ilk hedefi şehirlerarası yollarda en fazla 200 kilometrede bir şarj istasyonu sağlamak. Ayrıca AVM, kamusal alanlar ve otoparklar gibi yerlere gerekli fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra elektrikli araçlar için şarj istasyonları sağlanacak. Şalcı, hedefleri doğrultusunda 10 milyon liralık bir yatırım yaparak şarj istasyonlarının kapasite ve hızlarını artıracağına değindi. Tesla'nın web sitesindeki listeye göre; Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek, İstanbul, İzmir ve Konya'ya yakın zamanda “Supercharger” istasyonları kurulacak.