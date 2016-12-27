Tesla’nın Üçüncü Nesil Şarj İstasyonları Araçları Daha Hızlı Şarj Edecek

ABD’de elektrikli araç kullanımı özellikle Tesla’nın öncülüğünde hızla artarken mevcut şarj istasyonları araçları yeteri kadar hızlı şarj edemiyor. Bu soruna çözüm ise, Tesla’nın “Supercharger” adlı şarj istasyonlarının üçüncü nesli olacak gibi görünüyor.

Bildiğiniz gibi ABD’de özellikle Tesla’nın elektrikli araç üzerine büyük çalışmaları var. Daha önce bazı modellerini piyasaya süren firma, daha gelişmiş yeni modeller üzerinde çalışıyor.

Tabii bir yandan da elektrikli araçların şarj edilebileceği şarj istasyonları konusunda da çalışmalar sürüyor. ABD’deki elektrikli araç dönüşümü nedeniyle halka sağlanan şarj istasyonları mevcut, ancak bunlar aracı oldukça yavaş şarj ediyor. Tesla ise, bu konuda da daha iyi bir çözüm sağlamak adına kolları sıvadı ve “Supercharger” adını verdiği kendi şarj istasyonlarını üretti. Tesla’nın Supercharger’ları aracı 40 dakikada %80 oranında şarj ediyor. Ancak Supercharger’lar diğer kamuya özel şarj istasyonlarından çok daha hızlı olmalarına rağmen, hala aracı oldukça yavaş şarj ediyorlar. Senelerdir, benzin istasyonuna girip aracın deposunu birkaç dakikada dolduran insanlar için daha hızlı bir sistem gerekiyor.

Tesla ise bu sorunu üçüncü nesil Supercharger’lar ile çözebilir. Elon Musk’ın Supercharger’ın üçüncü nesliyle ilgili olarak Twitter üzerinden kendisine yöneltilen soruya verdiği cevaba bakacak olursak, üçüncü nesil Supercharger’lar 350 kilowatt’dan çok daha fazla güç sağlayabiliyor. Şu andaki sistem ise araçlara en fazla 150 kilowatt güç sağlayabiliyor. Şimdilik Tesla’nın yeni nesil şarj istasyonlarıyla ilgili olarak ne zaman kullanıma sunulacağı, aracı ne kadar hızlı şarj edeceği ve Tesla’nın daha önce piyasa sürdüğü araçlarla uyumlu olup olmayacağını gibi ayrıntılar bilinmiyor.