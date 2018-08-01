Tesla son günlerde yeni dava haberleriyle gündemde kalmaya devam ediyor ve bu kez oldukça ciddi iddialar söz konusu.

Elon Musk, elektirikli araç üreticisi Tesla ve iddialı Mars hedefleri olan SpaceX ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri ancak bu göz önünde olma durumu pek çok iddianın ve davanında gündemden düşmemesine sebep oluyor. Özellikle Tesla'da işler son dönemde pek yolunda değil ve henüz yeni bir 'ayrımcılık ve taciz' davası haberi ortaya çıkmışken, bir dava haberi daha geldi.

Tesla, geçtiğimiz ay bir çalışanına medyaya bilgi sızdırdığı ve şirketin özel bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaştığı gerekçesiyle dava açmıştı ve çalışan işten çıkarılmıştı. Martin Tripp isimli bu çalışan, hakkındaki tüm iddiaları reddetmişti ve şimdi de şirkete karşı dava açtı. İddialara göre Tripp, Tesla'nın üreitim sırasında 'hurda' malzemeler kullandığını ve özellikle akü üretiminde ciddi hatalar yapıldığını fark etmiş ve bunu şirketle paylaşmış.

Ancak şirket bu konuda herhangi bir adım atmamış, Tripp'in bu açıkları fark etmesi ve Tesla'nın başına iş açması ihtimaline karşı bir tür karalama kampanyası başlatılmıştı. Tripp, işten çıkarılmadan önce Tesla tarafından tehditvari koşullarda sorgulandığını ve sonra da idari izne çıkarılarak yavaşça işten uzaklaştırıldığını söylüyor. Aynı zamanda şirketin fabrikalarında çevreyi iyileştirme ve koruma misyonuna aykırı koşullar olduğunu ve çalışanların da baskı altında olduğunu belirten Tripp'in dava sonucu ise merakla bekleniyor.