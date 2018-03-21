Tesla’nın Yapay Zeka Destekli Otomatik Pilotu Test Edildi

Tesla Model S’te kullanılan Autopilot 2.0 yazılımı, kameraları bantla kapatılarak zor şartlarda test edildi.

Elon Musk’ın CEO’luğunu yaptığı Tesla, ürettiği elektrikli arabaların otomatik pilotuyla büyük beğeni topladı. Kısa sürede yüksek hızlara çıkmasıyla ün salan Tesla Model S, Brain Jenkins tarafından aracının kameralarını kapatarak özel bir pistte test etti. Arabasında bulunan üç kameranın görüşünü engellemek için bant kullanan Jenkins, daha sonra farklı engelleri olan parkurda aracının otomatik pilotunu denedi.

Daha sonra yaptığı testlerle ilgili konuşan Jenkins, güncelleme sonrası aracının otomatik pilotunun oldukça iyi işler çıkardığını söyledi. Bu testlerinde gösterdiği üzere çamur ve benzeri olumsuzlukların kamerayı kapatması halinde otomatik pilot becerilerinin çok az etkilenmesi ve yalnızca ufak uyarılar vermesi ona olan güveni de arttırdı. Çünkü Tesla model S, kameraları kapatıldığı halde doğru rotayı bulmakta zorluk çekmedi.

Her ne kadar bu deneyler gayri resmi de olsa, Tesla’nın araçlarında sorunsuz bir otomatik pilot yazılımı kullanmaya başladığını gösteriyor. Teslanın 2.0 yazılım güncellemesi araç sahipleri tarafından çeşitli sebeplerle eleştiriliyor. Ancak tüm araçlarda kullanılan yapay zeka destekli otomatik pilotlar gerekli verileri toplamayı tamamladıktan sonra herkes sürücülere ihtiyaç kalmayacağını biliyor. Brain Jenkins tarafından yapılan testin videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.