Tesla'nın Yapay Zekası Araçların Şarj Süresini Yavaşlatıyor!

Tesla tarafından yapılan açıklamaya göre yapay zeka nedeniyle birçok Tesla otomobili bir süre sonra hızlı şarj edilemiyor.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan Tesla, üstün teknolojilere sahip otomobillerinin büyük bir kısmının yönetilmesinde kendi geliştirdiği yapay zekaya fazlasıyla önem veriyor çünkü yapay zeka, otomobilin en doğru ve en uzun ömürlü olacak şekilde çalışmasını sağlıyor. Elbette yapay zekanın aldığı kararları otomobil kullanıcılarına bildirme gibi bir şansı olmaması bazı anlaşılmazlıklara da yol açabiliyor.

Geçtiğimiz aylarda onlarca Tesla otomobil sahibi, bir süre sonra otomobillerinin normalden daha yavaş şarj olduğunu ve hiçbir teknik probleme rastlanmamasına rağmen neden yavaş şarj olduğunun bir türlü anlaşılamadığını belirtmişti. Tesla, bu sorunla ilgili bir açıklama yaptı.

Tesla tarafından yapılan açıklamaya göre Tesla otomobillerin bir süre sonra hızlı şarj olmaması hiçbir teknik donanım kaybından değil, Tesla'nın yapay zekasından kaynaklanıyor. Yapay zeka, bataryanın çok daha uzun ömürlü olması ve güç tasarruflu bir şekilde kullanılması için duruma göre otomobilin daha yavaş şarj olmasını zorunlu kılıyor.

Açıkçası Tesla her ne kadar bu durumun kullanıcıların yararına olduğunu belirtse de halen kullanıcılar bu sınırlamayı istemediklerini, bunun ciddi anlamda vakit kaybı yaşattığını öne sürüyor. Bakalım Tesla, bir grup kullanıcının talebi için yapay zekanın bu özelliğinden vazgeçecek mi? Hep birlikte göreceğiz.