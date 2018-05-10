Zorlu günler geçiren Tesla'nın yeni hamleleri merakla beklenirken, şirketin yeni ve gizemli aracıyla ilgili bir video geldi.

2018'e ekonomik açıdan zor günler geçirerek başlayan Tesla ile ilgili Elon Musk'ın hiçbir endişesinin bulunmadığını, hatta şirketlerine bir de şeker fabrikası eklemeyi düşünecek kadar işin dalgasında olduğunu biliyorsunuzdur. Bugün itibarı ile Tesla'nın 2018 planlarına dair feci gaz bir video yayınlandı.

Dilerseniz video ile ilgili konuşmaya devam etmeden önce sizleri muhteşem hazırlanmış 'Tesla 2018' videosu ile baş başa bırakalım:

Video genel olarak hem müzik seçimleriyle, hem ufaktan çıtlatılan yeni projelerle adeta 'Biz buradayız!' imajı veriyor. Şirketin halen çok güçlü olduğu ve yeni dönemde de etkisini koruyacağı mesajını taşıyan video ile ilgili gözümüze çarpanlara bir göz atalım.

Örtülerin Altındaki Araç

Videonun 16. saniyesinde görebileceğiniz bu aracın görüntüsü, Tesla'nın yeni arabalarını dizayn ettiği Hawthorne stüdyosundan çekilmiş. Aracın ne olduğuna dair tahmin yapmak çok güç. Bir ihtimal yeni Tesla Y olabilir. Bununla birlikte bir SUV olma ihtimali de var ama aracın uzunluğu bu ihtimali biraz gözardı ettiriyor bize.

Füturistik Direksiyon

Burada da yeni nesil Roadster'dan bir görüntü görüyoruz. Direksiyonu ile Formula 1 araçlarını andıran ve geleceği konu alan bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran aracı ilk defa bu kadar net görebiliyoruz.

Mat Siyah Model 3

Videoda dikkatimizi çeken bir başka unsur da matlığıyla dikkat çeken siyah Model 3 oldu. Oldukça klas duran araba, yeni bir performans modelinin habercisi de olabilir.

Tüm bunlar bir kenara, Tesla'nın böyle iddialı bir videoyla tekrardan gövde gösterisi yapması oldukça hoşumuza gitti. Gelen onca olumsuz görüşe rağmen, Elon Musk ve Tesla markasının ayakta kalmasını ve yaptıkları yeniliklerle hedeflediklerine ulaşmalarını görmeyi çok istiyoruz.