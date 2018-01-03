Tesla’nın Yeni Model 3 Yazılımında Gizli Bir Sürpriz Var

Üretim sürecini "üretim cehennemi" olarak nitelendiren Elon Musk, buna rağmen şirketin en yeni ve ekonomik elektrikli aracı olan Tesla Model 3'ün sonuçlarından oldukça memnun.

Geleceğin araçları denildiği zaman ilk akla gelen isim Tesla, Model 3 araçları için kullanacağı yazılımda özel bir sürpriz yapacak. Tesla, daha önce ürettiği araçlar için de benzer sürprizler yapmıştı.

Tesla, daha önce Model S ve Model X P100D modellerine özel bir sürpriz yaparak araçların performansını arttırdı. Bunun dışında farklı araçlara Noel Baba ve Mars manzarası benzeri bir çok özel sürpriz yapıldı. Bununla birlikte Model 3 ile ilgili nasıl bir sürpriz yapılacağını bilmiyorum, ancak araç sahiplerini heyecanlandıracağı kesin.

Tesla Model 3 ön siparişte 35 bin dolara satılıyor ve 12-18 ay arasında bir teslim süresi var. Olurda satın almak isterseniz, en az bin dolarlık bir ön ödeme yapmanız gerekiyor. Tesla’nın ürettiği diğer araçlar düşünüldüğünde Model 3 oldukça uygun bütçesi ile öne çıkıyor.

Ülkemizde Tesla ve benzeri firmaların elektrikli araçlarını satın almak, vergilerin fazla olması ve şarj istasyonlarının sayılarının yetersizliği nedeniyle hakkettiği değeri görmüyor. 2020 yılında çıkması beklenen yerli elektrikli otomobilimizle birlikte elektrikli araçlara daha sık rastlayabiliriz. Peki, sizce Türkiye’de elektrikli araçlar ne zaman yaygınlaşacak?