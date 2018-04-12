Tesla, Ölümlü Kaza İçin Yine Sürücüyü Suçladı!

Tesla’nın geçtiğimiz ay meydana gelen ölümlü kazasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Şirket, otonom sürüş sisteminin aktif olduğu anda gerçekleşen kaza için suçun sürücüde olduğunu söyledi ve kendisini savundu.

23 Mart’ta bir Tesla Model X, otonom sürüş sistemleri devredeyken yol üzerindeki bariyerlere şiddetli bir şekilde çarptı. Aracın sürücüsü Walter Huang olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma süreci devam ediyor ve Tesla, e-posta yoluyla yaptığı yeni bir açıklamayla hatanın sürücüde olduğuna yönelik söyleminde ısrarcı davranıyor. Şirkete göre kazadan önce aracın yüzlerce metrelik görüşü vardı.

Tesla’ya göre çarpışmadan önce 6 saniye boyunca sürücünün elleri direksiyon simidinde değildi. Bildiğiniz üzere Tesla araçlarındaki otonom sistem çalışmaya başladığı anda sürücü, düzenli olarak direksiyona dokunmak durumunda kalıyor. Araç içi sistemler, özellikle yoğun trafik gibi koşullar altında sürücüyü daha sık uyarıyorlar ve kontrolü insana veriyorlar.

Tesla, “Kazanın gerçekleşmesine sebep olan tek şey, Bay Huang’ın çok fazla çevresel uyarı verilmesine rağmen yola dikkat etmemesidir” diyor. Görüldüğü üzere kendi otonom sürüş sitemlerini tam gaz savunmaya devam ediyor. Tesla, sürücülerin sürekli uyanık olmaları ve tıpkı aracı kontrol ediyormuş gibi çevresel etmenlerden gözlerini ayırmamaları gerektiğini vurguluyor.

General Motors ve Subaru gibi firmalar, sürücünün kontrolsüz davranmasını engelleyecek araç içi sensörler geliştiriyorlar. Ancak Tesla’nın araç içi sistemleri, anlaşılan o ki sürücüleri uyanık tutmak için yeterli düzeyde değil.

Şirket hakkındaki suçlamalar devam ederken Huang’ın ailesi, süreci mahkeme salonlarına taşımaya hazırlanıyor. Tesla, eğer soruşturma tahmin ettiği gibi tamamlanmayıp haksız çıkarsa, ısrarlarından dolayı rekor bir tazminat ödemesi yapmak zorunda kalabilir.