Aracı Tesla’nın otomatik pilotuna sürdürürken yolcu koltuğunda videoya çekilen şoförün cezası belli oldu.

2017 yılının Mayıs ayında İngiliz “şoför” Bhavesh Patel otobanda seyahat ederken ilginç bir şekilde videoya çekildi. Kalabalık M1 otobanında yaklaşık 40 km hızla giderken otopilot fonksiyonunu değiştiren Patel, daha fazla konfor için yolcu kısmında seyahat ediyordu.

Kullandığı Tesla S 60 aracın otopilot fonksiyonu yolculuk yapılmasına izin veriyor olsa da, başında bir sürücü durması gerekiyor. Çünkü Tesla’nın otopilotları henüz tek başına araç sürmeye hazır değil ve olası sorunlarda araç sürücüsü fren ve direksiyona müdahale ederek kazaları engelleyebiliyor. Patel’in yakalanmasına neden olan videoya aşağıdan bakabilirsiniz.

Olayın İngiltere’de gerçekleştiği için sürücü koltuğunun sağ tarafta olduğunu hatırlatmakta fayda var. Video kayıtlarının incelenmesinden sonra tamamlanan soruşturmada Patel hakkında, 1800 sterlin para cezası, 100 saatlik ücretsiz kamu hizmeti ve 10 günlük rehabilitasyon uygulanması kararına varıldı.

Ancak en endişe verici olay Patel’in tutumuydu. Yaptığı şeyin aptalca bir davranış olduğunu kabul eden Patel, yakalandığı için kendini şanssız hissediyor. Aslında bu davranışına rağmen yaşadığı için kendisini şanslı saymalı. Benimse en merak ettiğim şey, bu kadar aptal kişilerin Tesla otomobillerini satın alacak parayı nereden bulduğu.