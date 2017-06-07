Tesla, Otomobil Ailesinin Yeni Üyesi Model Y'yi Tanıttı!

Teslanın bir süredir konuşulan yeni aracı, Model Y adı ile sonunda ortaya çıktı.

Otomobil ailesini genişletmeye devam eden Tesla Motors, Salı günü düzenlenen şirket toplantısının ardından yeni SUV aracını tanıttı. Daha önceden bir SUV modeli ile karşımıza çıkacağını açıklamış olan Tesla'nın söz konusu aracı 'Model Y' adı ile gelecek.

Araca dair en fazla dikkat çeken şey ise, Tesla'nın üretim esnasında çok daha farklı bir platform kullanacak olması.

Daha önceden şirket, biraz daha küçük bir boyutlarda SUV aracı ile karşımıza çıkarak Model 3'ün üretiminde kullanılan aynı platformu kullanmayı hedefliyordu. Fakat yeni açıklanan bilgiye göre Model Y, tamamen farklı bir platform üzerinden üretilecek. Bu da Model Y'de, daha önce hiçbir Tesla aracında göremeyeceğimiz izlere rastlama ihtimalini doğuruyor.

Geçtiğimiz ay araç hakkında gelen bazı bilgilere göre Model Y, önceki araçlarda olan 12-volt bataryalarına sahip olmayacaktı. Bu da araç içi elektrik aksamının çok daha farklı bir şekilde çalıştırılacağına işaret. Musk da Model Y için oldukça heyecanlı olacak ki, "bu aracın Model 3'ten bile daha popüler olmasını bekliyoruz' şeklinde bir açıklamada bulunmuş.

Son olarak, üretim aşamasının daha farklı ve -Musk'ın belirttiğine göre- daha ucuz olacak olması, Model Y'nin de uygun bir fiyat ile gelme ihtimalini güçlendiriyor. Tesla Model 3'ün üretimine önümzüdeki ay başlayacak. Model Y konusunda şu an için söylentiler dahilinde beklenen tarih ise üretimin 2019'un sonuna doğru olması.