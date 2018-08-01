Bizzat Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre Tesla otomobiller, yeni kavuşacakları güncelleme ile çadırlara ısı, ışık ve güç kaynağı olabilecekler.

Elektrikli otomobil alanında uzun yıllardır gerçekleştirdiği çalışmalar ve piyasaya sürdüğü otomobiller ile elektrikli otomobil piyasasını kökünden değiştiren Elon Musk, Tesla araçların yakında alacağı güncelleme ile doğa severlerin bir numaralı otomobili olacağını duyurdu.

Elon Musk’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre Tesla Model S, Model 3 ve Model X, alacakları güncelleme ile ‘parti ve kamp’ moduna sahip olacak. Böylece kamp hayatını ev hayatına tercih edenler, Tesla araçlarından amacının çok dışında faydalanabilecekler.

Musk’ın açıklamasına göre Tesla otomobillere gelecek parti ve kamp modu, otomobile bağlanan kamp çadırı ile çadır içindeki havayı koruyabilecek, sıcaklığı ayarlayabilecek, özel ışıklandırma sunacak, medya erişimi sağlayacak ve güç kaynağı olarak kullanılabilecek.

Parti ve kamp modu, doğa ile iç içe olmayı seven Tesla sahipleri için ilgi çekici olsa da tüm kullanıcıları etkileyecek bir özelliğe pek benzemiyor. Yine de aile olarak kamp yapmak isteyen kişiler için yeni mod oldukça işlevsel bir özellik olabilir.