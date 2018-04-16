Avrupalı Tesla sahiplerinin resmi olmayan raporlarına göre Tesla pilleri, 260 bin kilometrelik kullanımda bile %90 kapasitesinin altına düşmüyor.

Geleneksel benzinli otomobillerin benzin deposu ömürleri boyunca aynı kapasiteyi sunabilmektedir. Fakat elektrikli otomobiller için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Elektrikli otomobillerin bataryalarının kapasiteleri gün geçtikçe düşmeye başlar ki bu sorun, elektrikli otomobillerin geliştirilmesi konusunda karşılaşılan en önemli problemlerden biridir.

Fakat Avrupalı Tesla sahiplerinin çevrimiçi olarak paylaştıkları bilgilere göre Tesla, piller konusunda gerçekten iyi iş çıkarmış durumda. Öyle ki; Tesla’ların bataryaları 50 bin kilometrelik kullanım sonunda yalnızca %5 bozulurken, 260 bin kilometrelik kullanımda hala %10’luk bozulma görülmüyor. 290 bin kilometrelik kullanımın sonunda ise kapasite %90’ın altına düşmeye başlıyor.

Bu sonuçlar resmi laboratuvar sonuçları değil, yalnızca Tesla sahiplerinin bildirmiş oldukları değerler. Tesla piller için ne kadar sıkı bir kalite kontrol süreci yürütüyor olsa da, pillerin tamamı ile aynı olduklarını söyleyemeyiz. Yine de kullanıcıların günlük hayatta elde ettikleri veriler, laboratuvar sonuçlarından daha geçerli olabilir.

Tesla, Model S ve X için herhangi bir batarya kapasitesi düşüşünü garanti kapsamına dahil etmiyor. Fakat yeni Model 3 için %70 batarya kapasitesi garanti edilecek. Bir başka tam elektrikli otomobil olan Nissan Leaf’in ilk beş yılda batarya kapasitesinin %20’sini kaybettiği söyleniyor ki bu da aracın Tesla ile yarıştırılamaz bir bataryaya sahip olduğunu gösteriyor.