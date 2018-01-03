Tesla, Otomotiv Sektöründe Büyük Değişikliklere Yol Açtı

Otomotiv Sektörü açısından 2016 yılında notu düşük olan Tesla, 2017’de büyük bir çıkış yakaladı.

Endüstri yöneticileri, son dönemde otomobil ticaretinin benzeri görülmemiş bir değişiklik geçirdiğini kabul ediyor. Elektrikli otomobil sektöründe tesla 2017 yılında yaklaşık %30’lik bir pay sahibi oldu ve bir önceki yıla göre hisse değerini %50 oranında arttırdı. Diğer otomotiv üreticileri de hisse değerlerini arttırmış olsa da en büyük hamleyi Tesla yapmış oldu.

Satış grafiğine göre General Motors 50.87 milyar dolarlık gelirle birinci oldu. Tesla ise 49.30 milyar dolarlık çok yakın bir kazanç elde ederek ikinciliği aldı. Ardından 43.88 ve 15.75 milyar dolarlık kazançlarıyla Ford ve Fiat izledi

Tesla, 2012 yılından bu yana, elektrikli araba yapmak konusunda kendi şovunu yönetiyor. Model S, Model X ve Model 3 olmak üzere beş yıl içinde üç farklı model aracı piyasaya sürdü. 2017 yılında yaklaşık 100 bin kadar araç satarak güzel bir rakama da ulaşmış oldu.

12-18 ay arasında bir teslim süresi olan Tesla Model 3’ün ön siparişte 35 bin dolara satıldığı düşünüldüğünde, firma için satılan araç sayısının 2018 yılında çok daha fazla olacağını rahatlıkla söyleyebilirim.

Elektrikli araç sektörünü kısa zaman içerisinde domine etmesinin yanı sıra, sektöre olan talebi de arttırarak Tesla çok büyük işler başardı. İlerleyen dönemde yenilenebilir enerjiye ülkeler tarafından verilen desteğin daha fazla da artmasıyla, Tesla çok daha büyük atılımlar yapacağa benziyor.