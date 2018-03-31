Tesla, Otopilot Kazası Hakkında Yeni Açıklamalar Yaptı

Kaliforniya'da Apple mühendisi ve eski EA programcısı Walter Huang'ın kaza yaptığı sırada, otopilot özelliğinin çarpışma anında devreye sokulduğu bazı sürücüler tarafından doğrulandı.

Geçen hafta Mountain View'da gerçekleşen bir çarpışmadan sonra, Kaliforniya'daki Tesla Model X'in sürücüsü ölmüştü. Şirket bir açıklama yazısında olayla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamaya göre, 23 Mart Cuma günü saat 9:27'de meydana gelen çarpışma öncesi dakikalarda, sürücü önceden birkaç görsel ve bir sesli uyarı mesajı almış ancak sürücünün elleri, çarpışmadan önce altı saniye boyunca tekerlekler tarafından algılanmamış.

Tesla, ilk açıklamasındaki bir sözleri yineledi ve açıklamada: 'çarpışmanın etkisini azaltmak amacıyla kurulan çarpışma zayıflatıcısının, güvenlik bariyeriilerindeki erken bir çökme nedeniyle teknik bir arıza olduğunu da' belirtti. Ölen sürücünün kardeşi ise açıklamalarda: "Huang'ın, daha önce otomobilin o bariyere doğru dönmesinden şikayetçi olduğunu ve Tesla bayisine bu konuda şikâyette bulunduğunu, ancak bu konuyu tekrar şikayet edemediklerini" söyledi.

Tesla, Autopilot'un kaza oranlarını %40 düşürdüğünü ve diğer araçlara göre mil başına çok daha az ölüme yol açtığını gösteren hükümet istatistiklerinden de alıntı yaptı. İstatistiklere göre, ABD'de, tüm üretilen tüm araçlarda 86 milyon mil üzerinde bir araç kazası oluyor. Tesla'da ise bu risk 320 milyonda bir mevcut. Otomatik pilot donanımına sahip bir Tesla kullanıyorsanız, ölümcül bir kazaya karışmak riskiniz diğer araçlara göre 3.7 kat daha az.

Tesla Otopilot'u tüm kazaları engellemez, ancak bunların oluşma olasılığı diğer araçlara nazaran az. Yani ölümün sebebi Tesla'da görülen bir teknik arıza da olabilir, sürücü hatası da. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tesla Otopilot'larını yollara sürmek için çok mu erken, yoksa bu kazada da bir sürücü hatası mı var?