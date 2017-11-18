Tesla Özel Powerbank ve Şarj İstasyonunu Satışa Sundu

Tesla dün yaptığı Semi Truck ve Roadster 2.0 tanıtımıyla beraber, kendi mağazasında yeni Powerbank ve Şarj İstasyonunu satışa sundu.

Tesla Motors'un dün yaptığı tanıtım lansmanı basında epey yankı uyandırdı. Ürettikleri ilk elektrikli tır olan Semi Truck ve en hızlı arabalarından Roadster 2.0'ı tanıttıkları lansmanla birlikte, iki adet yeni ürünü de aynı gün içerisinde kendi resmi mağazalarında satışa sundu. Özellikle de elektrikli araba şarj istasyonlarından ve ev tipi ekosistem bataryası "Powerwall"dan esinlenen bu iki ürünün bir kaç saat içerisinde stokları tükendi. Ürünler ise şöyle;

Tesla Powerbank

Tesla'nın ev tipi ekosistem bataryasında ve arabalarında kullandığı bataryalarında kullandığı aynı hücre tiplerini kullanan bu harici batarya 45 dolar yani yaklaşık 174 TL'den satışa sunuldu. 18650 hücreli 3350mAh'lik güce sahip bu harici batarya piyasadaki eşdeğerlerine göre aslında fiyatına göre oldukça düşük bir şarj gücü sağladığını söyleyebiliriz. Zaten ürün daha çok bir hatıra ürünü, yani fiyat performans beklemek anlamsız. Yine de Tesla'nın ve Elon Musk'ın vizyonuna daha yüksek performanslı bir ürün beklerdik, ne yalan söyleyelim. Ürün ile ilgili satış sayfasına ve daha ayrıntılı bilgiye bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Tesla Desktop Supercharger

Bu ürün de 45 dolarlık bir fiyatla satışa sunulmuş, masaüstü tipi bir şarj istasyonu diyebiliriz. Aslında ürün için fazla şekilli bir şarj standı demek yalan olmaz. Bu yüzden hakkında donanımsal anlamda fazla bir özellik bilgisi de yok. Ancak ürün Tesla'nın arabalar için son dönemlerde epeyce yaygınlaştırdığı güneş enerjili Supercharger şarj istasyonlarının birebir modeli. Hatta ürünün orjinal şarj istasyonunun 3 boyutlu yazıcı modellemesi baz alınarak minyatürleştirilmiş.

Yani aslında işlevli bir masa süsü kendileri. Bu ürün için çok diyecek bir şey yok. Masanızda hem şık duracak hem de telefonlarınızı şarj etmenizi sağlayacak bir ürün. Ancak almak için stokların yeniden gelmesini beklemeniz gerekiyor. Daha detaylı fotoğraflar ve stoklar geldiğinde satın almak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ürünleri beğendiniz mi? Yoksa sadece pahalı bir hatıra ürününden fazlası değil mi?