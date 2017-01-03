Tesla'nın Süper Hızlı ve Lüks P100D'si Görünenden Fazlasını Vadediyor!

Amerikalı otomobil üreticisi Tesla'nın ultra konforlu ve ultra hızlı yeni elektrikli aracı incelemeye konu oldu. Dört kapılı P100D modeli; bilinen teknik detayların ötesinde, pek çok kişinin rüyalarını süsleyecek yeteneklere sahip.

Elon Musk ve arkadaşlarının, dünyaca ünlü bilim adamı Nikola Tesla'nın isminden ilham alarak adını verdiği Tesla, şu anda dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri. Elektrikli otomobil sektöründe ise yeniliklerin öncüsü konumunda. 2013 yılında kurulan şirket, 2015'de 4.5 milyar dolardan fazla gelir elde etti. Tesla, Ağustos sonunda tanıttığı ve şimdilerde yollara düşen Model S P100D ile gücüne güç kattı.

ABD fiyatı 134.000 dolardan başlayan, testlerde Tesla Model S P100D, 0'dan 100 kilometre hıza yalnızca 2.9 saniyede erişebiliyor. Son hız ise 250 kilometre/saat olarak ölçülüyor. Elbette hızlanma değerleri tek başına bir anlam ifade etmiyor. Tesla, dersine iyi çalışmış ve sadece hıza yönelik değil; konforu da ön plana çıkardığı otomobil geliştirmiş.

Tesla Model S'de, lüks Alman otomobillerinde tadabileceğiz bir lüks seviyesi var. Malzeme kalitesi (pek çok yerde ahşap ve kaliteli deri kullanımı mevcut), darbeleri içeri az yansıtan süspansiyonu ve rahat koltukları bunu garantiliyor. Koltukların dayanak noktaları sırtınıza ve belinize tam rahatlık sunuyor. Üstelik otomobil, yarı otonom yapısı ve EV mimarisi ile ileri teknolojinin uçlarında dolaşıyor. İster otobanda, ister trafikte kullanın; bu tür bir araçtan keyif almamak zor. Alçak ağırlık merkezi sağ olsun; kendinizi denizde bir bot kullanıyor gibi hissetmiyorsunuz. Aksine, pistte bir go-kart aracı kullanıyormuşsunuz hissine kapılabilirsiniz. Üstün yol tutuş becerisi, şanzıman yapısı, akıllı hava süspansiyon mimarisi de "süper-spor otomobil" ünvanını perçinleyen kalemler arasında.

Tesla'nın otomatik pilot teknolojisi sayesinde, güvenlik de üst düzeyde. Kullanıcıların gereken tepkiyi veremediği anda çarpışmayı önleyici önlemlerin doğrudan devreye girmesi, aracın sahiplerine güven aşılıyor. Elbette Tesla Model S P101D önce kullanıcıyı ses ve görüntüyle uyarıyor. Kullanıcı, uyarıları kulak ardı ederse otonom güvenlik sistemleri devreye girip ve araç kendini çarpışmaktan kaçınmak için frenliyor. Olası kaza gerçekleşirse, pasif güvenlik özelliği olarak 8 havayastığının da hayatınızı kurtarmak için hazır bulunduğunu belirtelim.



Navigasyon ekranı birkaç kelamı hak ediyor. Dokunmatik ekranın boyutu 17 inç, yani çoğu tabletten ve dizüstü bilgisayardan geniş.Teknoloji harikası ekran, sesle kontrol ve müzik özellikleri ile de yıldız gibi parlıyor. Arabirim, size anbean enerji tüketiminizi ve aracın pil seviyesini yansıtıyor. Kullanım koşullarınız değişmezse bataryanın ne kadar dayanacağı da göstergelerle bildiriliyor. Otomobilde, başta cam ve yan ayna tuşları olmak üzere her tuşa kolayca erişebiliyorsunuz ve en ufak ergonomi sorunu yaşamıyorsunuz. Yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerası, park kazalarına büyük ölçüde son veriyor.

Teknolojisi ve hızıyla tanınan Tesla, Model S ile 5 kişiye yetecek kadar alan da sunuyor. Geniş bir sedan ile karşı karşıyayız. Olası bir zombi felaketinde, içine bol bol yiyecek depolayabileceğiniz geniş bir bagajı da mevcut. Koltuklar yatırılırsa 894 litreye kadar bagaj hacmi sağlanıyor.

Teknoloji harikası çevreci elektrikli motoruna teşekkür etmek de şart: Model S P100D, 100 kWh bataryası ile 515 kilometreye varan menzile sahip. "Varan" ibaresini özellikle vurguluyoruz zira sıkışık trafikte ve aşırı hızlı kullanımda bu değer, doğal olarak düşebiliyor. Dur-kalk trafiğinin çok olduğu yollarda, bu menzilin yüzde 30 seviyesinde gerilemesi normal karşılanabilir.

P100D akıllara durgunluk veren; otonom yapı ve yüksek menzilli elektrikli motoru lüksle harmanlayan her yönüyle başarılı bir otomobil. Üstelik; Lamborghini, Porsche ve Ferrari gibi rakiplerle karşılaştırıldığında, fiyatına uygun bile diyebiliriz.