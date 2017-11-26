Tesla Roadster, 0-100’e 1.9 Saniyede Nasıl Çıkıyor?

Bir mühendis, Tesla'nın yeni Roadster'ına yönelik performans iddialarını araştırdı.

Teslanın yeni üretmiş olduğu Roadster, performansı ve elektrik enerjisi ile çalışması nedeniyle uzun bir süredir odak noktası. Hatta Elon Musk her fırsatta aracın performansı ile rakamsal olarak övünüyor, ancak bu rakamlar ne kadar doğru? Haftalık olarak YouTube’da arabaların nasıl çalıştığı hakkında videolar yayınlayan Jason Fenske, 0’dan 100’e 1.9 saniyede çıkılmasının makul olduğunu düşündüğünü söyledi ve aracın bu hıza nasıl çıktığını araştırdı.

Geçen yıl Fenske, lastik teknolojisinin en erken 0’dan 100 km’ye 2.05 saniyede ulaşılmasına izin vereceği ile ilgili bir video çekmişti. Ancak bu yıl çektiği Roadster videosunda 1.9 saniye iddialarını yalanlamadı ve bunun 1 yıldaki gelişme ile mümkün olduğunu söyledi. Daha önceki hesaplamalarını Corvette’nin fren mesafesine dayanarak yaptığını da ekleyen Fenske, yaptığı limit hesaplamasında ufak bir kusur olabileceğinin altını çizdi.

Performans iddialarını değerlendirme konusuna gelecek olursak Fenske,Tesla firmasına bir çok soru yöneltti. Aracın o hıza ulaşması için gereken enerji, bu enerjinin aktarımı sırasındaki ısınma sorununun nasıl çözüldüğü gibi sorular sordu. Eğer aracın hızlanma süresi 1.9 saniyeden fazla ise diğer performans verilerinin de pek bir şey ifade etmediğine değindi.

Üzerinde 3 tane elektrik motoru bulunan aracın incelemesi ile ilgili videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.