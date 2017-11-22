Elon Musk'ın yeni elektrikli canavarı Tesla Roadster'a tanıtılmasının üzerinden 1 hafta geçmeden rakip çıktı. Tayvanlı bir şirket tarafından geliştirilen aracın Roadster'dan daha iyi olduğu söylendi.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve teknoloji dünyasında iPhone X etkisi yapan Tesla'nın yeni spor otomobili Roadster'a yeni bir rakip çıktı. Tayvan'ın Taipei kentinte henüz geliştirilme aşamasında olan yüksek performanslı off-road aracı açıklamalara göre yakın zamanda oldukça ilgi uyandıracak.

XING Mobility tarafından geliştirilen süper otomobil prototipi olan MISS R isimli araç test sürüşlerinde oldukça iyi bir performans sergiledi. Tamamen elektrikle çalışan aracın ralli özelliklerinin de olduğu belirtilirken normal yollarda da olduça yüksek seviylere çıkabildiği söylendi.Aracın bataryasının, XING Mobility bünyesindeki kimyasal üreticisi 3M'yle birlikte geliştirildiği kaydedildi.

XING Mobility, yeni elektrikli canavarlarının hızlanma bağlamında Roadster'den dahi iyi olduğunu belirten özelliklerini açıkladı. Buna göre ralli kabiliyeti de olan araç 1.8 saniyede 100 km hıza ulaşabiliyorken 5.1 saniye içerisinde 200 km'ye çıkıyor. Maksimum hız olarak ise saatte 270 km sürat yapabiliyor. Öte yandan aracın gücünü dört adet bağımsız 350V motordan alacağı iddia ediliyor. Tesla Roadster'in özellikleri ise somut bir şekilde karşımızda duruyor. 1,9 saniyede 0'dan 100'e çıkan Roadster 4,2 saniyede 160 km hıza ulaşıyor ve 400 km hıza kadar çıkabiliyor. Bu veriler ışığında yukarıda da belirttiğimiz gibi MISS R hızlanma da daha iyi bir performans sergiliyor ancak yüksek hız bağlamında biraz daha çalışması gerekiyor.

Bununla birlikte elektrikli araçlar için asıl önemli olan batarya konusunda net bir açıklama yapmayan XING Mobility, araçlarının sıradan elektrikli araçlar gibi olmayacağını belirtiyorlar. Bilindiği üzere Tesla Roadster'in yaklaşık olarak bin km'lik bir menzili bulunuyor. Halihazırda prototip üzerinde çalışmalarını sürdüren şirket gelecek yıl içerisinde aracın tamamlanmış şeklini görücüye çıkarmayı hedefliyor. Öte yandan XING'in bir diğer amacı da elektrikli araç üreten firmalara batarya tahsis etmek olacak. Bunula birlikte önümüzdeki yıllarda tam olarak bitmiş bir şekilde piyasaya sürülecek olan MISS R 1 milyon dolar gibi bir fiyata satılacak. Tesla Roadster 200 bin dolarlık bir etiket fiyatıyla açıklanmıştı.