Tesla elektrikli spor otomobil piyasasındaki üst çizgiyi belirledi. Elon Musk’a göre, şimdiye kadar seri üretimine hazırlanan en hızlı elektrikli araç. Asfaltlar, gerçekten ağlayacak.

Roadster, 0’dan 100’e 1.9 saniyede ulaşabiliyor. Musk, aracı Tesla’nın “temel spor otomobili” olarak tanıttı, ulaştığı maksimum hız limiti ise saatte 400 kilometre. Tüm bunlar için gereken gücü, 200 kWh gücündeki bataryasından alıyor. Kullanıcılar, aracı bir defa şarj ettiklerinde 1000 kilometre yolu hiç durmadan katedebiliyorlar.

250.000 dolarlık etiketiyle ve teknik özelliklerinden anlaşılacağı üzere Roadster, elektrikli otomobil sektörünün amiral gemisi konumunda. Tesla’nın yıllar sonra bile klasikleşecek bir otomobil tasarımı ortaya koyduğunu söylemeden geçemeyeceğiz:

Daha önce piyasaya sürülen binek otomobil Tesla Model S’in spor versiyonu olan P100 D, 0’dan 100’e 2.5 saniyede ulaşabiliyordu. Bu elektrikli otomobiller konusunda bir uç noktayken, söz konusu aracın tasarımı spor otomobili andırmadığı için o şekilde anılmıyordu. Nitekim Roadster’in 1.9 saniyelik skoru ciddi bir gelişim kaydedildiğinin en güçlü göstergesi.

Tesla, bu sabaha karşı gerçekleştirilen lansmanda sadece Roadster’i tanıtmadı. Firmanın uzun yollar kat edebilen ağır vasıta aracı Tesla Semi tırı da aynı etkinlikte görücüye çıktı.

Roadster, 2020 yılında seri üretime geçecek: