Tesla'nın yeni süper aracı Roadster'ın çıkmasına hala uzun bir süre var, ancak bu görüntüler aracın yeni bir devrim yaratacak kadar hızlı olduğunu gözler önüne seriyor.

Tesla, cuma günü düzenlediği etkinlikte yeni spor otomobili Tesla Roadster’ı tanıttı. Araç, görüntü açısından muhteşem görünmesinin yanında hız konusunda da alıcısını üzmeyecek. Tesla’nın yeni aracı tasarım açısından muhteşem gözükmesine rağmen, teknik açıdan daha çok ön plana çıkmaya başladı. Bu detaylar arasında en önemlilerinden olan kalkış hızı, aracın ne kadar özel şekilde hazırlandığını gözler önüne seriyor.

Maksimum 400 km/s hıza ulaşabilen araç, 0’dan 100’e yalnızca 1,9 saniyede geçmeyi başarıyor. Normalde elektrik motorlarında görmeye alışık olmadığımız bir güce sahip olan Tesla Roadster, üç motor üzerinde dört tekerleğe birden güç veriyor. 200 kWh bataryasıyla 1.000 km gibi inanılmaz bir menzile sahip olan süper otomobil, 10.000 Nm tork üretebiliyor.

Tesla, bu araç ile otomobil piyasasında dengeleri değiştirecek büyük bir adım daha attı. Henüz prototip aşamasında olan otomobil, etkinlik sırasında DragTimes tarafından test edildi. Araca bindiğinizde bir yerlere sıkıca tutunmanız gerekebilir, çünkü yalnızca 1.9 saniyede 100 km hıza çıkabiliyor. Bu hıza ulaşmak için aracı “Plaid Mode”a almanız gerekiyor.

Yukarıdaki videodan arabanın kalkışını izlediyseniz o tekerleklerin sesini duymuş olabilirsiniz. Böyle bir kalkışı içten yanmalı bir motorda görmek gerçekten çok güç olurdu.

Arabanın en önemli özelliklerinden birisi fiyatı. Saatte 400 km hız yapabilen bir araç olduğu ve bunu yaparken elektrik motorlarından güç aldığı göz önüne alındığında arabanın birkaç milyon dolar olduğunu düşünebilirsiniz, ancak Tesla bu araç için yalnızca 250 bin dolar istiyor. Şu anda ön sipariş aşamasında olan süper otomobili 2020 yılından sonra görmeye başlayacağız. Geleceğin teknolojisi olan elektrik motorları her geçen gün daha hızlı gelişiyor. Gelecekte tamamen yenilenebilir enerjilerden elde ettiğimiz gücü dünyaya zehirli gaz yaymayan araçlarımızda kullanabileceğiz. Üstelik bunu yaparken yapay zekalarla her saniye kontrol halinde tutulan yüksek hızlara çıkabileceğiz.

Tesla Roadster'ın kalkışının yer aldığı başka video: