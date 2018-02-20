Elon Musk’ın iki başarılı şirketi Tesla ve SpaceX, hem yeryüzünde hem de gökyüzünde ulaşım teknolojileri üzerine gelecek vadediyor. Firmaların bir hayranı tarafından yapılan yeni reklam videosu ise her iki şirketin çıkarttığı en son ve en güçlü araçları bir araya getiriyor.

6 Şubat 2018’de Falcon Heavy testini başarıyla gerçekleştiren SpaceX, temsili yük denemesi için uzaya Musk’ın kişisel aracı olan 2012 yılında üretilmiş Tesla Roadster’i gönderdi. Bu yolla Tesla, kasasından 5 kuruş para çıkartmadan dünyanın en pahalı otomobil reklamını yaptı.

2017’nin son aylarında Tesla’nın tırı Semi ile birlikte tanıtılan ve uzaydaki Roadster’in yeni versiyonu Roadster 2.0, şu ana kadar üretilmiş en güçlü elektrikli spor otomobil. Muadili olan benzinli araçlara göre dolu bir depoyla daha uzun mesafe vadeden güçlü bir motoru var ve fiyatı da 8’de 1’ kadar düşük. Roadster 2.0, şimdiden ön sipariş alıyor ve 2020’de yollarda olacak.

Tesla’nın ürettiği en güçlü araç olan Roadster 2.0’ın babası olan Roadster’i uzaya gönderen SpaceX, en güçlü roketi olan Falcon Heavy ile tarih yazmıştı.

Peki bu iki güçlü makineyi tek bir reklama koyarsak ne olur?

19 yaşındaki psikoloji öğrencisi Matthew Manaloto tarafından yapılan bu reklam videosu, her iki şirketin de sıkı bir hayranı olduğunu belli etmiş. Hatta Elon Musk’ın bugünkü elektrikli araç ve uzay teknolojilerinde sınırı belirlediğinin altını çiziyor.

Reklam aslında 2016’da Audi R8 için yayınlanmış bir Super Bowl videosundan alıntı. Astronot olan babasına hediye olarak bir Tesla Roadster 2.0 alan oğulun ve babanın ilk sürüş deneyimi gösteriliyor ve video, aracın performansını SpaceX’in Falcon Heavy roketiyle çağrıştıracak şekilde kurgulanmış.

Tesla Roadster 2.0, Kasım 2017’de yapılan tanıtıma göre yer yüzündeki en güçlü elektrikli araç olacak. 1.9 saniyede 100 km/sa hıza çıkan araç, kendi klasmanındaki tüm rekorların sahibi. Tam dolu batarya ile 1000 kilometre kadar yol katedeceği belirtiliyor. Muhtemelen 2020’de satışa sunulacak olan araç için gerekli reklam kampanyaları çoktan hazırlanmıştır. Onları görene dek Matthew’un yaptığı gibi hayran reklamlarıyla idare edeceğiz.