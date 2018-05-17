Tesla S'in Karıştığı Trafik Kazasının Sebebi Belli Oldu

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen otomatik modda seyir halinde ilerleyen Tesla S'in bir itfaiye aracına çarparak durduğu kazanın faturası sürücüye kesildi. Ancak Tesla ve Elon Musk'a dair eleştiriler tüm hızıyla devam ediyor.

Tesla Model S bir aracın otomatik sürüş modu açıkken gerçekleşen bir kazada araç, bir itfaiye aracına arkadan çarpmış ve neredeyse tanınamaz hale gelmişti. Uzun bir süre boyunca uygulanan soruşturmalar neticesinde bugün kazanın ana sebebi ortaya çıktı.

Aracın sürücüsü yetkilelere yaptığı açıklamada, sürüş esnasında cep telefonu ile ilgilendiğini söyleyerek, kazaya saniyeler kala durumu fark etttiğini ve bu süre dahilinde frene basmasına rağmen kazaya engel olamadığını itiraf etti.

Polis departmanının incelediği kayıtlarla da tutarlılık gösteren itiraf, sürücünün erken uyarı ışığını görmediğini ve saniyeler kala durumu fark ettiğinde artık geri dönüş için çok geç olduğunu teyit etmiş oldu. Bu oldukça spesifik ve ender rastlanabilecek bir ihmal gibi gözükse de temel olarak Tesla’nın 'Autopilot' sistemini kullanıcılarına yanlış tanıttığının ya da daha doğru bir cümle ile söylemek gerekirse, sürücülerin bu sistemin ne olduğunu tam olarak bilmediğinin kanıtı olarak gösterilmesi gerekiyor.

Zira ‘Autopilot’ adıyla kullanılan mod, aracı gözü kapalı kullanmak için değil aksine bir yardımcı pilot edasıyla sürüş deneyimini kolaylaştırmak ve daha az yorucu hale getirmek üzerine oluşturulmuş durumda. Büyük bir ihtimalle ticari amaçlar doğrultusunda bu yönüne vurgu yapılmayan araç, sahipleri tarafından yanlış yorumlanmaya mahkum görünüyor.

Şu sıralar sürücüleri ellerini direksiyonda tutmak konusunda yeterince motive etmeyen tutumuyla eleştirilen Tesla araçlar, Elon Musk’ın sorumluluk kabul etmeyen beyanı ile medyanın daha da ilgisini çekmeye başladı. Zira Musk, hiç bir suçlamayı kabul etmeyerek sistemlerinde göz ile yolu izlemeye dair daha etkili uyarıcılar kullanmanın gereksiz olduğunu savundu.