Tesla Şarj İstasyonlarını Dinlenme Alanlarına Çevirecek

Elektrikli araçların şarj süreleri, benzin istasyonundakilere oranla oldukça fazla olduğu için araç sahiplerinin oyalanabilmeleri için restaurant, cafe gibi alanlar açmayı düşünen Tesla, bu konuda oteller ve restaurantlarla birlikte çalışacak.

Tesla sahipleri halihazırda araçlarını şarj ederken bu durumu yaşıyorlar. Müşteriler firmanın çok sayıdaki ‘Süper Şarj’ istasyonlarından birine giderek 30 dakika içerisinde dolum işlemlerini tamamlayabiliyorlar. Bir çok elektrikli araba sahibi bir gecelik şarj doldurmak için en az bir saat beklemek zorunda kalıyor.

Yine de 30 dakikalık bir süre de, benzin istasyonlarındaki kolaylığa alışmış biri için uzun bir süre sayılır. Firma, yeni 'Süper Şarj' istasyonları yanında restaurant ve cafe açarak, zamanın daha kolay geçmesini sağlayacak.

Tesla ilk açıklamasında Süper Şarj istasyonlarının yılın ikinci çeyreğinde, klasik dinlenme alanları olarak açılacağını duyurmuştu.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk yaptığı bir açıklamada “Bu tip bir şeyi yakında açıklayacağız. Birkaç saatlik bir yolculuktan sonra içerisinde muhteşem dinlenme alanlarının, leziz yiyeceklerin, güzel şeylerin olduğu bir bölgede yarım saat bir saat takılma imkanı oldukça cazip gelecektir müşterilerimize” demişti.

Musk, Ağustos ayında yaptığı bu açıklamaya bağlı hala. Tesla vizyonunu gerçekleştirmek için restaurant’larla çalışmalar yapıyor. Firmanın kendisi dinlenme alanlarını yapmak yerine oteller ve restaurantlarla birlikte çalışarak Süper Şarj istasyonlarını eğlenceli dinlenme alanlarına çevirebilir.

Tesla’nın ilk alışveriş dükkanını ne zaman göreceğimizi bilemiyoruz ama güzelce inşa edilmiş bir alanda geçirilecek hoş vakit, elektrikli araç almayı daha cazip kılacaktır.