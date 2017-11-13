Elon Musk, katıldığı bir konferansta 16 Kasım'da tanıtılacak Tesla Semi Kamyon hakkında bazı detaylar paylaştı. Musk'ın söylediğine göre spor araba kullanmak kadar keyifli bir sürüş sunan Tesla Semi, sürücüleri şoför olmaktan çıkartıp 'filo yöneticisi' haline getiriyor.

Tesla CEO’su Elon Musk, dün Vancouver’da katıldığı TED konferansında Tesla Semi Kamyon hakkında bazı küçük detaylar açıkladı. Ayrıca Musk, dün paylaştığı tweet ile yeni Tesla’nın perşembe günü pasifik saati ile akşam 8:00’da tanıtılacağını ve tanıtımın web’den canlı olarak yayınlanacağını söyledi.

Musk, konferanstaki konuşmasına çoğu insanın uzun mesafelerde ağır yükler taşıyabilen bir araç üretebileceklerine ihtimal vermediğini, fakat kendilerinin bunu başaracaklarına tamamen inandıklarını söyleyerek başladı. Musk’ın belirttiğine göre Tesla Semi’nin 450 kilometreye yakın bir menzili olacak. Dolayısı ile araç bölgesel işlerde rahatlıkla kullanılabilecek.

Musk’ın üzerinde durduğu bir başka konu ise sürücülerin taşıma-nakliye işlerinde denklemden atılması. Elon Musk’ın söylediğine göre sürücüler ‘araç kontrolcüsü’ olmaktan çıkarak filo yöneticisi haline gelecek ve görevleri aracı kontrol etmek değil denetlemek olacak.

Elon Musk, Tesla Semi’nin üretim tarihi ile ilgili kesin bir bilgi vermedi. Musk’ın açıklamasına göre aracın seri üretimine ancak iki yıl sonra 2019’da başlanabilecek. Musk bu sürenin 18 aya inebileceğini söylese de bunun düşük bir ihtimal olduğunu da sözlerine ekledi. Ayrıca Elon Musk, Tesla Semi'nin nasıl bir sürüşü olduğu üzerine gelen soruya ise ‘spor araba kullanmak gibi’ dedi.