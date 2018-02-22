Tesla Semi'nin Bir Tırdan Fazlası Olduğunu Gösteren Video!

Tesla Semi'nin son derece güçlü bir motora sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat geçtiğimiz günlerde YouTube'a yüklenen bir video, Tesla Semi'nin bir tırdan çok daha fazlası olduğunu gösteriyor.

Tırlar çoğu insanın ilgisini çekmez. Sonuç olarak basit bir tüketici ürünü değildir ve hemen her yerde göremeyiz. Fakat konu Tesla Semi olunca teknoloji meraklısı herkesin dikkati bir anda tek amacı yük taşımak olan bir amaca dönebiliyor.

Tesla Semi, muadili benzinli araçlara göre çok daha ucuz, dolayısı ile Tesla markasına güvenen birinin kolaylıkla tercih edebileceği bir araç. Ucuz olması bir yana, yakıt tüketimi sayesinde de nakliye konusunda en çok tercih edilen yöntem olan trenlere göre neredeyse %40 daha fazla tasarruf sağlıyor.

Tesla Semi bir tır olabilir, fakat unutmayın; o bir Tesla. Bu da onun bir tır olduğunu unutarak 0’dan saatte 100 kilometrelik hıza yalnızca 5 saniyede çıkabildiği anlamına geliyor. Üstelik Tesla Semi’yi 36 tonluk yükle zorlasanız dahi 0’dan saatte 100 kilometre hıza çıkması yalnızca 20 saniye sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Richard Fielder’ın YouTube’a yüklediği video, Tesla Semi’nin ne kadar güçlü bir araç olduğunu bir kez daha gösterdi. Videonun başında sakin bir şekilde ilerleyen Tesla Semi, bir anda gürültülü bir şekilde süratlenerek ortadan kayboluyor. Tesla Semi için bir tır değil de iri kıyım bir spor araba desek çok da yanılmış olmayız.