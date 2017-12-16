Geçtiğimiz Kasım ayında Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde, şirketin CEO'su Elon Musk tarafından duyurulan ve uzun vadede taşımacılık alanında bir devrim gerçekleştirmesi beklenen Tesla Semi, şirketin zor günler geçirmesine sebep olabilir.

Duyurulduğu günden beri fazlasıyla ses getiren ve büyük şirketler tarafından şimdiden büyük bir ilgiyle karşılanan Tesla Semi ve şirketin geleceği konuşulmaya devam ediyor. Direksiyon panelinin ortada oluşu, 0-100 Kilometre'ye -yüksüzken- 5 saniye gibi inanılmaz bir sürede çıkabilmesi, otomatik pilot özelliği ve tam dolumla 800 Kilometre yol alabilmesi gibi sıradan dizel tırlardan fersah fersah ötede duran Tesla Semi, yarattığı beklenti sebebiyle şirkete zorluk çıkarabilir.

Bu ön görünün ilk gerekçesi, Tesla Semi'nin müşteri portföyünün yüksek profilli alıcılardan oluşması... Şirketin 400.000'in üzerinde Tesla Model 3 ön-siparişi aldığını ve bu sayıyı daha da arttırmayı düşündüğü göz önüne alınırsa, kurumsal bir çok şirketin şimdiden ilgisini çeken Tesla Semi'nin zamanında yetiştirilip yetiştirilemeyeceği, üretimde nakit sıkıntısı yaşayıp yaşanmayacağı konuşuluyor.

2019 yılında satışa çıkacağı açıklanan Tesla Semi'de yaşanabilecek bir gecikmeye şirketler pek de müsamahakar olmayacaklardır. Nitekim milyar dolarlık şirketlerden ve yatırımlardan söz ediyoruz; Pepsi'nin yaptığı 100 Tesla Semi siparişi devede kulak gibi görünse de, şirketin hisselerine yaptığı %2'lik artış beklentileri daha da arttırmış durumda.

Önümüzdeki aylarda şirketin üretimde ne durumda olduğu açıklanınca, bu soru işaretleri de giderilmiş olacaktır.