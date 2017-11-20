Tesla Semi'nin Küçük Kardeşi Tesla Kamyonet ile Tanışın!

Elon Musk, Eylül ayında Tesla Semi'nin yanında bir sürpriz araç tanıtabileceklerinin ipucunu vermişti. Beklendiği üzere Tesla, dev tırı Semi'nin yanında Tesla kamyoneti de 'kısmen' tanıttı.

Tesla, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Tesla Semi’nin tanıtımı sırasında elektrikli otomobil piyasasının yeni amiral gemisi olan Roadster ile birlikte gecenin ikinci ‘büyük’ sürprizi olarak Tesla kamyoneti de ilk kez resmi olarak gösterdi.

Tesla kamyonet gerçekten de gecenin büyük sürprizlerinden biriydi çünkü kendisi yukarıda fotoğrafını gördüğünüz Ford F-150 SuperCrew’i kasasında taşıyabilecek kadar büyük. Ayrıca aşağıdaki fotoğrafa ithafen Elon Musk, ‘Bu, kamyonet taşıyabilen bir kamyonet.’ dedi.

Elon Musk, yeniden tasarlanmış bir Tesla Semi’ye benzeyen kamyonetin ilk ipuçlarını daha Eylül ayında vermişti. Jason Cruickshank’ın ‘Daha sonra daha hafif görevler için bir kamyonet görebilir miyiz?’ tweetine Musk, ‘Ya Tesla Semi’nin mini versiyonunu çoktan yaptıysak?’ diyerek cevaplamıştı.

Yine de Tesla kamyonetin tam olarak hafif görevler için tasarlandığı söylenemez. Elon Musk, Tesla kamyonetin sınıf 6 orta vasıta kamyon kategorisinde olduğunu ve standart sürücü belgesi ile kullanılabileceğini söyledi. Bu kategorideki diğer kamyonetlere Ford F-650 ya da GMC Topkick örnek verilebilir.