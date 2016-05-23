Tesla Semi, geçtiğimiz ay yapılan tanıtımdan sonra, Tesla tasarım merkezi yakınlarında test edilirken ilk kez görüntülendi.

Kasım ayının ortalarında Elon Musk’ın sunumuyla birlikte tanıtılan ağır vasıta Tesla Semi, dünya çapında dikkatleri üzerine çekmişti. Hatta Tesla Semi ile birlikte tanıtılan Roadster isimli spor araba da dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı.

Etkinlik gecesi ilk görücüye çıktığında trafikte araçların neye benzediğine dair bir fikir çok oluşmamıştı.

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Tesla Semi'yi ilk dorsesiyle birlikte görmüştük ancak Hawthorne’deki Tesla’nın üretim tesisinde Tesla Semi’yi gören Roy Greenberg, dorsesiz gezen tırın videosunu çekerek sosyal medya platformu Instagram üzerinden yayımladı ve hesap bütün dünya tarafından takip yağmuruna tutuldu.

Henüz prototip halindeki aracın üretilmesine 2 yıl var. Satın almak için 20 bin dolar ön ödeme gerekiyor. 480 km sürüş menziline sahip olan versiyon için toplam 150 bin dolar, 800km menzile sahip versiyon içinse 180 bin dolar gözden çıkarılması gerekiyor. Tabi özel seriler için ise farklı fiyatlandırma yapılıyor.

Anheuser-Busch, Walmart, DHL, gibi pek çok küresel marka lojistik operasyonları için Tesla Semi siparişi verdi bile.