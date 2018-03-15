Tesla Semi'nin Yükleri Tüy Gibi Taşıdığını Gösteren Video!

YouTube'a yüklenen yeni bir Tesla Semi videosu, aracın tonlarca yük bağlıyken bile ne kadar kolay hızlanabildiğini gözler önüne seriyor.

Ticaret dünyası, şu ana kadar pek çok güçlü tır gördü. Fakat Tesla Semi, 0’dan saatte 100 kilometre hıza sadece 5 saniyede çıkmayı başararak adeta iri kıyım bir spor araba olduğunu gösteriyor. Üstelik bu son derece güçlü araç, arkasında 36 tonluk bir dorse takılıyken dahi 0’dan saatte 100 kilometre hıza 20 saniye gibi kısa bir sürede çıkabiliyor.

Tesla Semi 2019 yılında seri üretime geçecek, haliyle o zamana kadar yollardaki performansını göremeyeceğiz. Fakat bir Tesla Semi prototipi, şirketin Nevada’daki Gigafactory lityum-iyon pil fabrikasından ayrılarak 400 kilometre ötede, Fremont’taki Tesla fabrikasına gitti.

Tesla Semi prototipinin bu kısa eyaletler arası yolculuğu sırasında bir kamera, Tesla Semi’nin yüklü iken ne kadar kolay hızlanabildiğini kayıt altına aldı. YouTube’a yüklenen videoda Tesla Semi, ağır ve sakin bir şekilde ana yola çıkıyor, fakat yola çıktıktan sonra yüksek bir ivme ile bir anda hızlanarak görüntüden kayboluyor.

Bu video, birkaç hafta önce yine YouTube’da ortaya çıkan bir başka Tesla Semi videosunu akıllara getirdi. Videoda Tesla Semi yüksüz bir şekilde ağır ağır ilerliyordu ki bir anda sürünün gaza basması ile adeta bir spor araba gibi hızlanarak oradan uzaklaşıyordu.