Tesla, Ağır Vasıtaların Efendisi Tesla Semi Tırını Tanıttı!

Tek bir dolumda 800 kilometre yol katedebilen efsane, kullanım açısından otomobiller kadar rahatlık sağlıyor. Tesla, Elon Musk’ın önderliğinde ağır vasıta yollarının da hakimi olmak için gün sayıyor.

Otomotiv dünyasının geleceği artık Tesla’nın ellerinde şekilleniyor. Sanıyoruz ki bunu reddedecek kişi sayısı gittikçe azalıyordur. Üstelik sadece spor ya da binek otomobillerde değil, artık Tesla Semi modeli tırıyla ağır vasıtalar için de durum böyle olacak.

Araç içi dizayn konusunda Tesla Model 3’ten ilham alınan Semi, iç hacmi biraz daha genişletilerek şoförün ortaya oturduğu bir dizaynla geliyor:

İlk etapta düzenlenen şov ve Tesla Semi’nin sahneye çıkışı, firmanın tutkunlarını tatmin edecek bir şekilde gerçekleştirildi. Nitekim bu yatırım ve hamle, Tesla için de oldukça önemli. Her ne kadar binek otomobilleri oldukça iyi satış başarıları elde etse de, Tesla Semi’nin satılacağı pazar bambaşka olacak.

Tam olarak doldurulmuş bataryası ile durmaksızın 800 kilometre katedebilen Tesla Semi, 30 dakikalık bir şarjla bu mesafenin yarısını katetmeyi vadediyor.

Etkinlik sırasında basına açılan iki farklı Tesla Semi modeli vardı. Birisi standart olan ve yukarıda gördüğünüz model, diğeri ise aerodinamik paketiyle güçlendirilmiş bir üst model. Ancak bu tır römorklarında, şoförün uyku alanı olarak kullanabileceği bir yer bulunmuyor. Yani uzun mesafelerde dinlenmek için harici bir çözüme ihtiyaç duyulacak.

Asıl bomba: Yarı otomatik pilot destekli ilk tır modeli!

Tesla Semi, firmanın binek araçlarından farklı olarak standart paketinde bir de yarı oto-pilot desteğiyle geliyor. Dış aynaların altına monte edilen 2 kamera ve çeşitli sensörlerle desteklenen görüş alanı, şoförlerin zaman zaman kabin ortasına oturmaları ve dinlenmeleri için tasarlandı.

Tesla her zamanki çizgisini koruyarak, lüks araçları için yaptıklarını Tesla Semi için de gerçekleştirmişe benziyor. 5000 dolar ödeyen her müşterisinei 2019’da seri üretimine başlanacak araçtan bir tane ayırmayı teklif eden firma, yakında ağır vasıta yollarının da efendisi olabilir.