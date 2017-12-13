Tesla Semi'ye Yeni Rakip: Thor Trucks ET-One!

Tesla'nın nakilyat sektöründe çığır açan kamyonu Tesla Semi'ye yeni bir rakip çıktı. Thor Trucks adlı şirket yeni elektrikli kamyonuyla pazara ortak olmayı hedefliyor.

Elon Musk'ın son gözdelerinden olan ve geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan Semi, taşımacılık alanı için oldukça yüksek kar vaadinde bulunmuş ve ön siparişe çıkmasından bu yana yaklaşık olarak bin 500 adet satmıştı. 2019'da yollarda olması beklenen Semi için halihazırda dev şirketler oldukça yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Ancak birçok girişimci ve şirket pazarın tamamını Elon Musk'a bırakmak istemiyor. Son olarak Los Angeles merkezli yeni bir girişim olan Thor Trucks, piyasaya çekicini fırlatmış görünüyor. Şirket iki yıl için yollarda olmayı planlıyor.

Şirket 2019 yılında piyasaya sürmeyi hedeflediği modeli olan ET-One'ın prototipini görücüye çıkardı. Kamyonun önünde Transformers evreninde Decepticonların işaretini andıran bir logo bulunuyor. Elektrikli araçlar için en önemli unsurlardan birisi olan menzil konusunda da açıklama yapan şirket, aracın 40 ton yükle 500 km gidebileceğini belirtiyor.

Thor, ET-One'nın tam torkla 300 ile 700 beygir arasında değişen bir güç aktarımına sahip olacağını duyururken bu tasarım harikası kamyonun fiyatının 150 bin dolar olacağını açıkladı. Thor, geleneksel dizel motorlu kamyonlara kıyasla daha düşük bir işletim maliyeti de vaat ediyor. Şirket, ET-One'ın bakım maliyeti olarak kilometre başına yüzde 60 daha düşük bir maliyetle yakıt başına da yaklaşık yüzde 70 daha düşük bir maliyetle gideceğini belirtiyor.

Elektrikli araçlar arasındaki rekabet gün geçtikçe artıyor. Haliyle piyasanın en büyüklerinden ve en yenilikçilerinden birisi olan Tesla, birçok girişimi ve şirketi de etkilemeyi sürdürüyor. Zira Thor'da aynen Musk gibi elektrikli araçların çevrecilik bağlamında bir makyaj olmayacağını filoları daha etkin ve düşük maliyet perspektifinde etkileyeceğini düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz Thor, bu piyasada bu tasarımla ve özelliklerle Tesla'ya rakip olabilir mi?