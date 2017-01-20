Tesla Sessiz Sedasız Dünyanın En Uzun Menzilli Elektrikli Otomobilini Satışa Çıkardı

Elektrikli otomobillerin kralı Tesla, dünyanın en uzun menzile sahip elektrikli otomobili Tesla Model S 100D'yi sessiz sedasız satışa sundu.

Elektrikli otomobil sektöründe attığı yenilikçi adımlarla bu sektörün gelişmesine önemli katkılarda bulunan Elon Musk'ın şirketi Tesla, sessiz sedasız bir şekilde dünyanın en uzun menziline sahip elektrikli otomobilini sundu.

Faraday Future'ın yakında satışa sunacağı konsept otomobilinin en uzun menzilli elektrikli otomobil olacağını duyurmasıyla birlikte hızlı bir şekilde Model S D100 modelini satışa sunan Tesla böylelikle Faraday Future'ın yeni otomobili gelene kadar 540km ile şu anda en uzun menzilli elektrikli otomobil olma özelliğini taşıyor.

Tabii ki büyüyen menzille birlikte aracın fiyatı da büyüyor. ABD'de yaşayan ve Tesla Model S D100 modelini almak isteyen kullanıcılar giriş paketi olarak 95 bin dolar ödüyor eğer otomatik pilot istiyorlarsa aracın fiyatı 100 bin doları bulabiliyor. Şu anda sipariş verilebilen otomobillerin ABD'deki müşterilere teslim edileceği tarih ise Mart 2017 olarak belirlenmiş.