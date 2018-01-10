Tesla, Sonunda Güneş Kiremitleri Üretmeye Başladı!

Tesla’nın büyük merakla beklenen güneş kiremitleri sonunda üretime başladı. Şirketin önümüzdeki aylarda ön siparişlere ürün göndermeye başlaması planlanıyor.

Tesla, 2017’nin ilkbahar aylarında güneş enerjili çatılar için ön siparişler almaya başlamıştı. Müşteriler bu haktan yararlanmak için 1000 dolar yatırmış ve 2017 yazında kurulumların başlamasını beklemeye koyulmuşlardı. Şirket daha sonrasında üretimlerin hazır olmadığı gerekçesiyle bu süreci erteleme kararı aldı, fakat aradan geçen sürenin ardından Tesla çatıları sahiplerine ulaştırmak için hazır duruma geldi.

Reuters’a göre çatılar, önümüzdeki aylarda kurulmaya başlayacak. Normal çatı ile arasındaki para farkının çok olmaması ve bu çatılar sayesinde hem yenilenebilir enerji kullanacağımız hem de elektrik faturasının hiç gelmeyeceği veya çok daha uygun geleceği düşünüldüğünde Amerika’da pek çok ev sahibi çatılarına bu panelleri ekleme isteğiyle Tesla’ya başvurdu. Tek bir kiremidi 24,50 dolardan satışa sunan Tesla, önümüzdeki birkaç yıl içinde çatısını değiştirmek isteyen insanlar için çok güzel bir alternatif sunuyor. Şirket, normal çatılara göre çok daha dayanıklı olan güneş panelleriyle boşa giden güneş ışınlarıyla dünyayı kurtarmayı hedefliyor.

Şu anda ülkemize hizmet vermeyen Tesla, yakın zamanda tüm dünyanın çatı panellerini geliştirmek istiyor. Şirketin bu konuda başarılı olması, türevi hizmet veren pek çok şirketin piyasaya girmesini sağlayacaktır. Eğer Amerika’da yaşıyor ve evinizin çatısını Tesla güneş panelleri ile kurmak istiyorsanız, 1000 dolar vererek ön sipariş verebilirsiniz. Tek bir evin kaç bin dolara mal olduğu ise, evinizin çatısının büyüklüğüne göre değişiyor. 1 metrekarelik tek çatının 24,50 dolar olduğu düşünülürse, bütün evin maliyetini bu şekilde hesap edebilirsiniz.