Tesla, Supercharger İstasyonlarının Kullanımını Kısıtladı

Tesla, ticari amaçlar için Supercharger istasyonlarının kullanımını yasaklayan yeni bir karar aldı.

Ünlü teknoloji devinin elektrikli araçları için kurulan istasyonları, Supercharger Fair Use adlı yeni bir politika gereği ticari sürücüler için yasaklandı. Artık ticari sürücülerin kırmızı-beyaz şarj bağlantı noktalarını kullanamayacağı belirtildi. Tesla, Nisan ayında açıkladığı planları çerçevesinde bu yılın sonuna kadar 10 binden fazla Supercharger istasyona sahip olmayı umuyordu. Zira şirket bu hedefle, uzun vadede geniş bir altyapı çalışmasını sürdürmek, kısa vadede de yoğunlukları azaltmayı düşünüyordu. Şirket, ayrıca geçen yıl aldığı bir kararla ücretlendirme bilgisinde bulunduktan sonra, araçlarının şarjı tamamlanan sürücülerin araçlarını istasyonda bırakmaları durumunda ek bir ücret daha alınacağını belirtmişti.

Tesla, aldığı yeni bu kararla, istasyonların, evinde veya işyerinde araçlarını şarj etme seçeneği bulunmayan sürücülere yönelik olduğunu belirterek bu amaçla kullanılmadığı zamanlarda, "Diğerleri için Süper şarj hizmetlerinin kullanılabilirliğini olumsuz etkiliyor" düşüncesiyle yeni politikalarını yayınladıklarını belirtti. Bu da teslimat şirketleri tarafından kullanılan, hükümete ait araçların ya da diğer ticari amaçlar doğrultusunda kullanılan araçların kastedildiği anlamına geliyor.

Şirket, kullanım ve sürücü davranışını izleyerek, yeni kurallara uymayanları fark ettiğinde araçlarını istasyonlardan yasaklayabileceğini açıkladı. Bir Tesla sözcüsü, yaptığı açıklamada Tesla'ların ticari amaçlar için kullnılmasını teşvik ettiklerini ve araçlarını şarj edecek başka yerleri bulmak için sürücülerle birlikte çalışacaklarını söyledi. Yeni kararlarda yerel koşullara bağlı olarak bazı istasyonların hariç tutulabileceği ve istisnaların olabileceği de belirtildi.