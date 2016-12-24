Tesla, Sürücüleri İçin Yeni Güncellemeyle Yılbaşı Sürprizi Hazırladı!

Tesla Model X için yayınlanan güncellemeye minik iki sürpriz saklandı. Bu sürpriz araba adeta dans ettiriyor ve navigasyonda Mars'ın yüzeyini görmenizi sağlıyor.

Uygun fiyatlı lüks elektrikli otomobilleriyle geleceğin otomobillerini üreten şirketlerden biri olan Tesla, Tesla Model X sahipleri için sürprizler içeren bir güncelleme yayınladı. Bu güncellemeye dahil edilen iki gizli özellik, araç sahipleri için oldukça keyifli.

Tesla Model X sahipleri yeni güncellemeyle 5 saniye boyunca Tesla logosuna bastığında çıkan ekrana "Holiday" yazdığı zaman aracın kapıları kendi kendine kalkıyor ve aracın ışıkları sürekli yanıp söylüyor. Böylelikle Tesla Model X adeta dans etmeye başlıyor.

Diğer küçük bir sürpriz ise aracın navigasyonunda Mars'ın yüzeyini görüp sanki Mars'taymışsınız gibi bir navigasyon ekranıyla karşılaşıyorsunuz. Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk özellikle Mars'la ilgili çılgın planlara sahipken bu planlarıyla ilişkili olarak Tesla Model X için de böyle bir eğlence hazırlamış.

Tesla'nın bu ilginç sürpriziyle ilgili yayınlanan bir videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: