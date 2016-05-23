SpaceX CEO’su Elon Musk’ın dünyanın en çok elektrikli otomobil satan bir diğer firması Tesla, resmen ülkemize geliyor. Bu yıl İstanbul’da açılması planlanan ilk servis ve mağaza için çalışmalar başladı.

Son yıllarda yükselişine hız kazandıran Tesla, binek otomobilden spor modellere, tırlardan kamyonetlere kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip ender otomotiv firmalarından. Şiketin yenilikçi teknolojileri, performans açısından muadil olan benzinli araçlara göre çok daha ucuza satması dünya pazarında büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

Geçtiğimiz hafta dünyanın en güçlü roketiyle temsili bir yük olarak uzaya gönderilen Tesla Roadster, dünyanın en pahalı otomobil reklamının kahramanı olmuştu. Elon Musk’ın uzay teknolojileri tarihine geçen bu atılımı bütünüyle SpaceX kasasından finanse edilince Tesla’dan 5 kuruş para çıkmadı. Bu başarının ardından ülkemize gelmeye hazırlanan Tesla, araçlarının servis ve satışı için ilk noktaları İstanbul’a açacak.

NTV’nin haberine göre Tesla’nın Hollanda merkezi olan Tesla Motors Netherlands B.V., İstanbul’un Anadolu yakasında uygun bir lokasyon arayışına başladı. Firmanın önümüzdeki 6 ay içinde ilk resmi servisini hizmete sokması bekleniyor. Servis içerisinde sadece tanıtım amaçlı olarak 3 ila 4 farklı Tesla modelinin sergileneceği de kaydedilenler arasında.

Tesla’nın Türkiye’deki ilk mağazası, İstanbul’daki Zorlu Center’da açılacak:

Firma ilk etapta Tesla Model S, Model X ve ürettiği en uygun fiyatlı binek otomobil olan Model 3 ile ülkemiz piyasasına giriş yapacak. Model 3, ABD’de 35 bin dolarlık fiyat etiketiyle tam bir halk arabası olarak nitelendiriliyor. Aynı zamanda ülkemizde ciddi bir talebi karşılaması bekleniyor.

Henüz tam anlamıyla seri üretime geçmeyen Model 3, aslında bütün dünya tarafından heyecanla bekleniyor. Türkiye’de 2019’da satışa sunulması beklenen aracın Avrupa fiyatının yaklaşık 70 bin euro olacağı tahmin ediliyor. Yani en ucuz Tesla bile kıta değişikliğinden sonra pahalı bir otomobil oluyor.



Tesla Model 3

Yerli araba projesinin batarya ünitelerini üretecek olan Gersan Elektrik AŞ, aynı zamanda Tesla’nın hızlı şarj istasyonlarını da inşa edecek. Kısa süre önce Tesla’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiler, ülkemizde açılacak olan şarj istasyonlarının yerlerini göstermişti:

Yakın zamanda ülkemize resmi giriş yapacak olan Tesla’nın Türkiye’de halihazırda 150 müşterisi bulunuyor. Bu müşteriler araçları arızalandığında Hollanda’ya gitmek zorunda kalıyorlar. Elbette açılacak mağazanın ardından satışlar da artacağı için servis ağında yoğunluk yaşanacaktır.

Heyecanla bekliyor ve detayları aktarıyor olacağız.