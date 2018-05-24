Tesla, geçtiğimiz günlerde tatsız haberlerle gündeme gelmiş ve ABD'li şirketin siparişlerini yetiştiremediği ortaya çıkmıştı. Bu ufak çaplı krizin ardından CEO Elon Musk, üretimi hızlandırmak adına bir takım hamlelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre Tesla, çok sayıda Model 3 siparişi almasına karşın bu araçların teslimatını gerçekleştiremiyordu. Üretim konusunda talebi karşılayamayan Tesla'nın geleceğinin ne olacağı konuşulurken CEO Elon Musk, tüm siparişleri teslim etmek adına Model 3 üretimini hızlandırmayı başardı. Tesla, CEO Elon Musk'ın hamleleriyle beraber günde 500 adet Model 3'ün üretimini tamamlayabilecek.

Elon Musk, Haziran sonuna kadar haftada 5000 aracın üretimini tamamlamayı hedeflemekte. Bu sabah şirket çapında gönderilen bir e-postada Musk, personeli tebrik etti ve ilk kez günde 500 araç üretim hızına yani haftada 3500 araç üretim hızına kavuştuklarını müjdeledi. Bunun önemli bir dönüm noktası olduğunu da vurgulayan Musk, haftada 5000 araç için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Musk, Tesla’nın Haziran ayı sonuna kadar tahmini 5.000 araç üretimine ulaşma çabalarının bir parçası olarak, Kaliforniya'daki montaj tesisi için daha fazla işçi kiralamayı düşündüğü belirtildi. Elektrikli araba üreticisi Tesla, internet sitesi üzerinden Model 3'ün 35.000 dolar olan modeli için ön sipariş almaya devam etmekte.