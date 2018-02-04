Tesla, Ürünlerini The Home Depot'da Satışa Sunuyor

Tesla bildiğiniz üzere özellikle ön sipariş modeliyle iş yapan bir şirket. Ancak küçük bir strateji değişikliği ile bazı ürünlerini perakende mağazalarda da satmaya hazırlanıyorlar.

Elektrikli arabalarıyla, Apple'ın satın alacağı dedikodularıyla, Elon Musk'ıyla, alev silahıyla... Daha sayabileceğimiz onlarca farklı gündem konusu yaratmayı başaran Tesla adeta teknoloji dünyasının yükselen yıldızı konumunda. Her yeni güne yeni bir Tesla haberiyle karşılaşırken, bugün karşımıza çıkan haber Tesla'nın satış modelinde yaptığı küçük bir yenilik.

Tesla, bir takım ürünlerini (hayır henüz elektrikli araçlarla ilgili bir gelişme yok) Amerika'nın ünlü perakende satış mağazalarından The Home Depot'da satışa çıkarıyor. Ülke genelinde 800 farklı şubede solar enerji panelleri ve Tesla Powerball (elektrik kesintisi durumunda yedeklenmiş enerjiyi devreye sokan cihaz) satışlarına başlayacak. Bu iki ürün de oldukça pahalı sayılabilecek ürünler ve buna rağmen oldukça rağbet görmesi bekleniyor.

Ürünlerin set olarak kurulumları 10.000 dolar ile 25.000 dolar arasında değişiyor ve buna 7.000 dolarlık batarya da dahil değil. Buna rağmen uzun vadede oldukça karlı bir yatırım gibi duran bu ürünlerin perakende satışlarda başarılı olup olamayacağını önümüzdei günler gösterecek.