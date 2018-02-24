Tesla İş Yerlerine Araç Şarj İstasyonlarını Ücretsiz Kuracak

Tesla, devreye soktuğu "İş yerinde şarj" programı ile birlikte, seçilen iş yerlerinin otoparklarına, şarj istasyonlarını ücretsiz kuracak.

Tesla, elektrikli arabaları sadece satan değil, sattığı müşterilerine rahatlığı sağlamayı da kendine görev edinmiş bir şirket. Bu anlamda da elektrikli otomobillerin her yerde, her ortamda şarj edilebilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu anlamda iş yerlerinin otoparklarına şarj istasyonu kurmak adına başlattıkları programda, Tesla'nın attığı adımlardan bir yenisi oldu.

Tesla yetkililerinin açıklamasına göre "İş yerinde şarj" programı adı verilen program altında, apartmanlarda yaşayan Tesla sahiplerinin de arabalarını şarj etmek için Supercharge istasyonlarını kullanmaları gerektiği için, uzun süreli şarj sürecini iş yeri otoparklarında çözme kararı almışlar. Bu anlamda da şirket otoparkı uygun olan şirketlere şarj istasyonlarını tamamen ücretsiz bir şekilde kendisi kuracak.

Tesla'nın şimdilik ABD içerisinde başlattığı programın yakında başka ülkeler için de uygulamaya sokulması planlanıyor. Programa dahil olan şirketler ise sadece çıkabilecek ek masraflar ve şarj istasyonlarının elektrik parasını karşılayacaklar. 240 voltluk şarj istasyonlarının, bir kaç saatte arabaların tüm şarjını (batarya seçeneğine göre uzayabilir) doldurabileceği söyleniyor.