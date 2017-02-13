Tesla ve Ford Arasındaki Rekabet İyice Kızıştı!

İki Amerikalı otomobil devi Ford ve Tesla arasındaki mücadele artarken bir otomobil dehası, uçan otomobillerle ilgili garip açıklamalarda bulundu.

Otomotiv tarihinin büyük çoğunluğunda otomobillerde harcanan zaman çoğunlukla sürüş, arkadaşlarla iletişim ve radyo dinleme üzerine harcanmıştır. Ancak 2021 yılına gelindiğinde sürücüsüz otomobiller seri üretime geçecek, kişisel sürüş ve benzer özellikler söz konusuyken, "otomobiller" asıl "sürüş" koltuğuna oturacak. Bu özellikle Uber için geçerli. İki dev, Uber için milyonlarca dolarlık bir rekabete konu oluyor.

Harvard Health Watch tarafından yapılan araştırmalar, Amerikalıların ortalama her gün 101 dakika sürüş yaptığını öne koydu. Peki sürücüler; donuk, sıkıcı, stresli ve uzun yolculuklardan sıkılmaktan kaçınmak için ne yapacaklar?

Eğlence teknolojileri uzmanlarının, sürücülerle ilgili keyifli planları ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Uber ise tam da bu noktada kendini gösteriyor.

Tesla, pazara sunduğu her yeni otomobil ile sürpriz teknolojiler sayesinde Ford gibi firmaları ekarte etme amacında. Bunun için de şirket, inanılmaz bir ekip oluşturmuş. Ne var ki Ford'un da eli armut toplamamış ve elinden geleni ardına koymamış.

İngiltere'deki WPP Grubunun bir parçasını oluşturan Spafax Group'un başkanı ve CEO'su Niall McBain, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Araba Yolculuğu Sevecekler İçin Uçuş Keyfi

McBain, gelecekteki otomobil yolculuğu deneyiminin uçaktaki mimarilere benzer olacağına ve iki sanayinin işbirliği yapmasının mümkün olduğuna inanarak şunları söylüyor: "Otomobil markaları uçuş alanında sürekli tecrübe kazanıyor ve bazı firmalar, 360 derecelik bir deneyim yaratmak için kapıları ve gösterge tablolarını dönüştürmek istiyor. Biraz daha bekleyin; otomobil ve uçak teknolojileri melez biçimde kaynaşacak. Bunun için 10 yıldan az zaman kaldı."