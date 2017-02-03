Uber CEO'sunun ABD başkanı Donald Trump'a danışmanlık görevinden istifa etmesinden sonra Elon Musk'tan da benzer bir adım bekleniyordu ancak Musk görevini sürdürecek.

Bugün yayınladığımız bir haberde Uber CEO'su Travis Kalanick'in özellikle göçmenlerle ilgili seyahat düzenlemesi olayının ardından Trump'a gelen tepkiler ve bu tepkinin Trump'ın danışmanlarına yansımasının hatta bazı kişilerin Trump'ın danışmanlarına tehditler savurması üzerine danışmanlık görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Konuyla ilgili Trump'ın kararını yanlış bulduğunu söyleyen danışmanlarından biri olan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'tan da benzer bir hareket bekleniyordu. Ancak Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada görevine devam edeceğini duyurdu.

Tüm tepkilere rağmen görevini bırakmayan Musk, göçmenlerle ilgili düzenlemeyi kendisinin de yanlış bulduğunu ve bu itirazını dile getireceğini söyleyerek konseye hem ABD hem de dünya için fikirlerini belirtme amacıyla katıldığını bu nedenle de görevini bırakmayacağını söyledi.