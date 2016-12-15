Tesla ve SpaceX'in Çılgın CEO'su Elon Musk, Donald Trump'ın Danışmanı Oldu

Silikon Vadisi'nin en büyük teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle Trump'ın bir araya geldiği toplantıda Trump, yeni danışmanlarını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump, bugün New York'ta düzenlediği toplantıyla birlikte Silikon Vadisi'ndeki dev teknoloji şirketlerinin üst düzey isimleriyle bir araya geldi. Toplantıya Twitter'ın davet edilmemesi göze çarparken Apple, Microsoft, Facebook, Tesla ve Amazon gibi şirketlerin yöneticileri toplantıya katıldı.

Bu toplantının hemen öncesinde danışmanlarından bahseden Donald Trump, sürpriz isimleri danışmanı olarak açıkladı. Trump'ın danışmanları arasında Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk ve Uber'ın CEO'su Travis Kalanick bulunuyor.

Açıkçası uzun zamandır Trump'ın teknoloji dünyasına pek yakın olmadığı konuşulsa da açıkladığı danışman kadrosuyla Trump, ABD'nin en güçlü teknoloji devleriyle birlikte hareket edecek. Öte yandan Google ve Apple gibi şirketlerin Trump'a yeterince destek vermediğinin anlaşılması Silikon Vadisi'nde zaman zaman gerginliklere yol açabilir. Bu toplantının sonuçlarını bize zaman gösterecek.