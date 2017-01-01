Tesla'ya Bir Garip Dava: Aracım Bir Anda Oturma Odasına Daldı!

Tesla'nın ''en güvenlisi'' dediği modeli kafalarda soru işaretleri bırakan kazalara karışmaya devam ediyor.

Otomobil sektöründe bildiğimiz tüm şeyleri tek tek tarihe gömen ve yeni bir yapılanma konusunda başı çeken Tesla, her ne kadar geliştirdiği araçlar ile oldukça başarılı bir ilerleme kaydetse de bazen araçların saçmaladığı da oluyor.

Bunun daha önceden birkaç örneğini görmüştük; şimdi de bunlara bir yenisi daha eklendi. Elon Musk'ın ''şimdiye kadar yapılmış en güvenli SUV aracı'' olarak lanse ettiği Model X, bir kişinin oturma odasına dalmış.

Ji Chang Son adındaki bir kişi, sahip olduğu Model X aracı ile evine gelmiş ve aracı, evinin garajına park etmiş. Daha sonrasında garajdaki geçişten evine geçmeye yönelen Son, bir anda aracın son gazda çalıştığını duymuş ve kendi başına hızlı bir şekilde hareket eden araç, garajın duvarını delip geçtikten sonra evin oturma odasına ulaşmış. Kazada hem Son, hem de aracın içinde bulunan yolcu hafif şekilde yaralanmış.

(Fotoğraf, Model X'in karıştığı başka bir kazaya ait)

Son, bu kazanın ardından hemen şirkete bir dava açmış durumda ve bu dava, Tesla'nın başını ağrıtabilir. Bunun sebebi ise Model X'in ilk kez böyle bir olaya karışmış olmayışı. Ulusal Trafik Güvenliği İdaresi'nin veritabanındaki bilgilere göre daha önceden Model X'in dahil olduğu yedi benzer şikayet kaydedilmiş durumda.

Fakat olay ile ilgili kapsamlı bir araştırma yürütmekte olan Tesla'nın elde ettiği veriler sonucu yaptığı açıklamaya göre, aracın verileri incelendiğinde Son'un %100 oranda gaz pedalına bastığı gözlemlenmiş. Bakalım bu ve benzeri davaların sonuçları Tesla açısından nasıl olacak.