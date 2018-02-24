Tesla'ya Olan Yoğun Talep Firmayı Zora Sokabilir

Elon Musk ve dünyaca ünlü şirketi Tesla, araçlara olan yoğun talepten ötürü, önümüzdeki dönemde zor günler geçirebilir.

Son yılların hem teknoloji hem de otomobil alanında en fazla talep gören ve konuşulan markası hiç şüphesiz Tesla. 2017 yılı içerisinde piyasaya çıkardığı ve duyurduğu ürünlerle, Space X projesi ve Mars'a gönderdiği araba ile teknoloji ile uzaktan yakından ilgilenen herkesin odak noktası olan Elon Musk'ı zor günler bekliyor olabilir.

Tesla Model X ve Tesla Model S için yapılan siparişler an itibarı ile patlama yapmış durumda. Bu da gösteriyor ki Tesla'nın ürünlerine olan taleple ilgili herhangi bir problemi yok. Bununla birlikte şirket aynı anda o kadar fazla alana yatırım (Tesla, Tesla Energy, Space X vb.) yaptı ve o kadar fazla üretim yapması gerekiyor ki şirketin uzun vadede ürünlerini yetiştirip yetiştiremeyeceği, gelen talebe oranla üretim yapacak nakit akışını sağlayıp sağlayamayacağı büyük bir soru işareti haline gelmeye başladı.

Elbette bunun temelde bir sebebi var. Bu da şirketin şapka ve alev silahı gibi 'limited edition' ürünlerini bir kenara koyarsak, büyük ölçekli hiçbir ürünü için bir ön sipariş limiti getirmiyor olması. Bu da piyasaya sürülme tarihi belli olan ürünler için sınırsız talep imkanı demek. Demin de dediğimiz gibi 'ürünlerin yetişmemesi' ciddi bir problem olabilir.

Her ne kadar bunlar potansiyel problemler olsa da Elon Musk'ın oluşturduğu saygı ve beklenti o kadar yüksek ki sanki adam var oldukça hiçbir alanda başarısız olmamak için yaratılmış gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Tesla ve Elon Musk önümüzdeki süreçte ticari zorluklar çekebilir mi?