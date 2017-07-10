Lucid Motors'un yeni elektrikli otomobili Lucid Air, yapılan testlerde 235 mph hıza ulaştı. Bu test sonucuyla Lucid Air, diğer elektrikli otomobil üreticilerine karşı büyük bir rakip haline geliyor.

Lucid firmasının henüz prototiplerinden biri olan Lucid Air'in performans testi gerçekleştirildi. Daha öncesinde hız limiti bulunan Air, saatte 217 mil hızını geçemeyecekti. Ancak şirket, araçlarını geri götürerek geliştirmeler yaptı ve özellikle de hız limitini kaldırdı. Sonrasında ise Lucid Air, saatte 235 mil hızına ulaştı.

Şimdiye karaki en hızlı elektrikli otomobil ünvanını elinde bulunduran Tesla Model S P100D'ye büyük bir rakip olacak olan Lucid Air, hız sınırlayıcı yazılımı olmadığı zaman, büyük bir tehdit haline geliyor. Aslında büyük şirketlerin çıkardıkları ve yeni çıkaracakları çoğu otomobil, aynı hız limitiyle geliyor. Bu sayede de anayollarda ve trafiğin hakim olduğu alanlarda trafik kazalarının önlenmesi daha kolay oluyor.

Lucid'in şu anki prototipi tam anlamıyla bir 'canavar' olarak karşımızda duruyor ve aracın motoru 1000 beygirlik bir güce sahip. Ancak ilerleyen süreçte, araç üretilmeye başlandığı zaman, aracın motoru biraz da ılımlı olacak. Yani 1000'lik değer, 400'e düşecek. Ayrıca elektrikli aracın menzili de yaklaşık olarak 240 mil olacak.

Peki elektrikli araçlar tehlikeli mi?

Lucid Motors, yaptığı açıklamada, araçlarının sahip olacakları en yüksek hızın, testteki hız olmayacağını belirtti. Bu da araçlar daha yavaş olacak demek oluyor. Bu açıdan herhangi bir tehlike söz konusu değil. Ancak elektrikli bir otomobilin çok hızlı olması, bazı araştırmacılar tarafından tehlikeli olarak adlandırılıyor. Ayrıca şirket, araçlarının bataryalarının artacağını ve neredeyse bir Formula yarışına yetecek kadar bir kapasiteye sahip olacağını söylüyor.