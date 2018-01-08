Tesla'ya Son Rakip Yine Çin'den: Byton SUV

Çinli otomobil üreticisi Byton, 49 inçlik bir ekrana sahip olan elektrikli SUV modelini CES 2018'de tanıttı. Araç Tesla'nın son rakibi olarak görülüyor.

Elektrikli araç piyasası gün geçtikçe büyüyor ve dev şirketler kadar adını duymadığımız birçok firma da bu alanda kendini gösteriyor. Çin de hepinizin tahmin ettiği gibi bu firmaların ortaya çıktığı ilk ülke olarak öne çıkıyor. Son olarak Byton adlı firma CES 2018'de otonom, elektrikli, zenginleştiren, lüks, eğlenceli ve serzgisel gibi anahtar kelimeler odağında ortaya çıkardığı yeni SUV aracını teknoloji severlere tanıttı. Aracın en çok göze çarpan bölümü ise ön konsolu tamamen kaplayan dev ekranı oldu.

Çinli şirketler elektrikli araba konusunda her sene CES'te farklı modelleri tanıtmasına rağmen bir türlü seri üretime geçemediler. Buna Tesla'nın dünya çapında başarılı olan modelleri ve elektrikli araç altyapısının yetersizliği de sebep olabilir ancak Çinliler bu arabaları yapabildiklerini gösteriyorlar. Ama bu şirketler arasında Byton fark yaratabilir. Zira şirket, bu tasarımda bir aracı 45 bin dolar gibi bir etiket fiyatıyla satar ve menizil gibi temel sorunlarda iyi bir iş çıkarırsa büyük bir işe imza atabilir. Uzmanlar da Byton'un aracı için "tüm soruları cevaplamak için kapsamlı bir iş çıkardılar" ifadelerini kullanıyor.

Byton'ın aracı oldukça modern bir tasarıma sahip olmasının yanı sıra yan ayna bulundurmamasıyla dikkat çekiyor. Oldukça şık bir iç tasarıma da sahip olan aracın, ön koltukları, otonom moddayken sohbet edilmesi için ya da film izlenebilmesi için 12 derece kadar içe doğru dönebiliyor. Aracın direksiyonunda ana ekrandan farklı olarak 5 inçlik 'mini' bir ekran daha bulunuyor. Bu ekran koltuklara yerleştirilmiş sensörleri ve aracın diğer özelliklerinin kontrolü için işlev görüyor.

Byton, otomobillerini ilk olarak Çin'de 2019 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor. Daha sonra ise 2020 yılında dünya pazarına açılmayı planlıyor. Bu arada aracın yaklaşık olarak 500 kilometre menzili bulunuyor.